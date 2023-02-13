https://ria.ru/20230213/pozhar-1851824960.html

В Башкирии загорелся животноводческий комплекс

В Башкирии загорелся животноводческий комплекс - РИА Новости, 13.02.2023

В Башкирии загорелся животноводческий комплекс

Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:53

2023-02-13T22:53

2023-02-13T22:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 13 фев - РИА Новости. Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, горит корпус животноводческого комплекса колхоза имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района."На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Тушение продолжается. В результате пожара погибло 16 голов крупно рогатого скота, спасено 50 голов", - говорится в сообщении.Отмечается, что человеческих жертв нет. На тушении пожара работают 13 человек, привлечены 5 единиц техники.

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республика башкортостан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, происшествия