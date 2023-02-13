https://ria.ru/20230213/pozhar-1851824960.html
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс - РИА Новости, 13.02.2023
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс
Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:53
2023-02-13T22:53
2023-02-13T22:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 13 фев - РИА Новости. Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, горит корпус животноводческого комплекса колхоза имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района."На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Тушение продолжается. В результате пожара погибло 16 голов крупно рогатого скота, спасено 50 голов", - говорится в сообщении.Отмечается, что человеческих жертв нет. На тушении пожара работают 13 человек, привлечены 5 единиц техники.
https://ria.ru/20230213/pozhar-1851775360.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Происшествия
22:53 13.02.2023 (обновлено: 22:56 13.02.2023)
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс на площади 1,4 тысячи квадратных метров