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В Башкирии загорелся животноводческий комплекс - РИА Новости, 13.02.2023
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В Башкирии загорелся животноводческий комплекс
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс - РИА Новости, 13.02.2023
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс
Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:53
2023-02-13T22:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 13 фев - РИА Новости. Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, горит корпус животноводческого комплекса колхоза имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района."На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Тушение продолжается. В результате пожара погибло 16 голов крупно рогатого скота, спасено 50 голов", - говорится в сообщении.Отмечается, что человеческих жертв нет. На тушении пожара работают 13 человек, привлечены 5 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Происшествия
22:53 13.02.2023 (обновлено: 22:56 13.02.2023)
 
В Башкирии загорелся животноводческий комплекс

В Башкирии загорелся животноводческий комплекс на площади 1,4 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Тушение пожара. Архивное фото
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УФА, 13 фев - РИА Новости. Пожарные борются с огнем при тушении животноводческого комплекса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, горит корпус животноводческого комплекса колхоза имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района.
"На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Тушение продолжается. В результате пожара погибло 16 голов крупно рогатого скота, спасено 50 голов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что человеческих жертв нет. На тушении пожара работают 13 человек, привлечены 5 единиц техники.
Пожарная машина сотрудников МЧС на месте пожара на складе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 18:24
В Красноярске локализовали крупный пожар на складе
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанПроисшествия
 
 
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