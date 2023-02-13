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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.02.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

На Южно-Донецком направлении российские войска ударили по скоплениям живой силы противника, уничтожив за сутки более 60 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:22

2023-02-13T14:22

2023-02-13T15:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска ударили по скоплениям живой силы противника, уничтожив за сутки более 60 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Конашенков о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении Конашенков о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении 2023-02-13T14:22 true PT3M08S

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, угледар