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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.02.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
На Южно-Донецком направлении российские войска ударили по скоплениям живой силы противника, уничтожив за сутки более 60 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:22
2023-02-13T14:22
2023-02-13T15:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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угледар
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска ударили по скоплениям живой силы противника, уничтожив за сутки более 60 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Конашенков о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
2023-02-13T14:22
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Угледар
14:22 13.02.2023 (обновлено: 15:20 13.02.2023)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: украинские войска потеряли более 60 человек на Южнодонецком направлении