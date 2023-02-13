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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/postradavshiy-1851806868.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 13.02.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток
Подросток получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:26
2023-02-13T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле в Кировском районе города ранение получила женщина. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Позднее было выпущено еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по этим районам.
https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
20:26 13.02.2023
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при украинском обстреле города пострадал подросток

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле в Кировском районе города ранение получила женщина.
"Продолжает поступать информация о пострадавших во время обстрела Кировского района. По улице Абакумова также получил ранение подросток 2010 года рождения", - сообщил Кулемзин в телеграм-канале.
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Позднее было выпущено еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по этим районам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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