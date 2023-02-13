https://ria.ru/20230213/postradavshiy-1851806868.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток - РИА Новости, 13.02.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал подросток

Подросток получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:26

2023-02-13T20:26

2023-02-13T20:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле в Кировском районе города ранение получила женщина. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Позднее было выпущено еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по этим районам.

https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины