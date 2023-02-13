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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.02.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, временами небольшой мокрый снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:14
2023-02-13T08:14
погода
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой мокрый снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем в столице облачную погоду, временами небольшой мокрый снег. Температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, в Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва
Погода, Москва
08:14 13.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: москвичей в понедельник ожидает облачная погода и небольшой снег

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОстанкинская башня и купол церкви под снегом
Останкинская башня и купол церкви под снегом - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Останкинская башня и купол церкви под снегом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой мокрый снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В понедельник мы ожидаем в столице облачную погоду, временами небольшой мокрый снег. Температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, в Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
02:11
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