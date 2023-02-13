https://ria.ru/20230213/pogoda-1851599882.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, временами небольшой мокрый снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:14

2023-02-13T08:14

2023-02-13T08:14

погода

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой мокрый снег и до плюс 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем в столице облачную погоду, временами небольшой мокрый снег. Температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, в Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва