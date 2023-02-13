https://ria.ru/20230213/podlodka-1851642636.html

Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"

Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650" - РИА Новости, 13.02.2023

Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"

Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:33

2023-02-13T11:33

2023-02-13T11:33

технологии

россия

индия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

калибр

брамос

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БАНГАЛОР (Индия), 13 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023. Он подчеркнул, что российская сторона проинформировала индийскую сторону о том, что не будет принимать участие в тендере по строительству подводных лодок проекта 75(И). Тендер на строительство шести подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями был объявлен Индией в 2021 году. "Однако наряду с этим мы предлагаем индийским партнерам вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в рамках программы 75(И) на основе межправительственного соглашения. Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы строительства подводных лодок проекта 75(И) на базе российской платформы "Амур-1650" может быть доведена до 70-80%", - сказал Дрожжов. По его словам, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается двигатель как российского или индийского производства, так и совместного российско-индийского. "Такой подход в полной мере удовлетворяет принципам "Делай в Индии" и нашего стратегического партнерства", - добавил замглавы ФСВТС. Подводные лодки класса "Амур" позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 "Лада" и модернизированного варианта проекта 636 "Варшавянка" с улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Новые подлодки относятся к четвертому поколению. Проект "Амур-1650" предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты "Калибр" или "Брамос", торпеды и мины.

https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html

https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), калибр, брамос