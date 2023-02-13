Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/podlodka-1851642636.html
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650" - РИА Новости, 13.02.2023
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"
Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:33
2023-02-13T11:33
технологии
россия
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
калибр
брамос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/84/1497288488_0:55:800:505_1920x0_80_0_0_f298f57c0e62394f54693e6da3e2d44b.jpg
БАНГАЛОР (Индия), 13 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023. Он подчеркнул, что российская сторона проинформировала индийскую сторону о том, что не будет принимать участие в тендере по строительству подводных лодок проекта 75(И). Тендер на строительство шести подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями был объявлен Индией в 2021 году. "Однако наряду с этим мы предлагаем индийским партнерам вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в рамках программы 75(И) на основе межправительственного соглашения. Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы строительства подводных лодок проекта 75(И) на базе российской платформы "Амур-1650" может быть доведена до 70-80%", - сказал Дрожжов. По его словам, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается двигатель как российского или индийского производства, так и совместного российско-индийского. "Такой подход в полной мере удовлетворяет принципам "Делай в Индии" и нашего стратегического партнерства", - добавил замглавы ФСВТС. Подводные лодки класса "Амур" позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 "Лада" и модернизированного варианта проекта 636 "Варшавянка" с улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Новые подлодки относятся к четвертому поколению. Проект "Амур-1650" предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты "Калибр" или "Брамос", торпеды и мины.
https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html
https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/84/1497288488_28:0:773:559_1920x0_80_0_0_4beef848d9ade4b2b5d469808dc7ce08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), калибр, брамос
Технологии, Россия, Индия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Калибр, Брамос
11:33 13.02.2023
 
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"

Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650" с локализацией до 80%

© Фото : АО "Объединенная судостроительная корпорация"Проект подводной лодки Амур 1650
Проект подводной лодки Амур 1650 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : АО "Объединенная судостроительная корпорация"
Проект подводной лодки Амур 1650. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГАЛОР (Индия), 13 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.
Он подчеркнул, что российская сторона проинформировала индийскую сторону о том, что не будет принимать участие в тендере по строительству подводных лодок проекта 75(И). Тендер на строительство шести подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями был объявлен Индией в 2021 году.
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
09:36
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России
"Однако наряду с этим мы предлагаем индийским партнерам вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в рамках программы 75(И) на основе межправительственного соглашения. Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы строительства подводных лодок проекта 75(И) на базе российской платформы "Амур-1650" может быть доведена до 70-80%", - сказал Дрожжов.
По его словам, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается двигатель как российского или индийского производства, так и совместного российско-индийского.
"Такой подход в полной мере удовлетворяет принципам "Делай в Индии" и нашего стратегического партнерства", - добавил замглавы ФСВТС.
Подводные лодки класса "Амур" позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 "Лада" и модернизированного варианта проекта 636 "Варшавянка" с улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Новые подлодки относятся к четвертому поколению.
Проект "Амур-1650" предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты "Калибр" или "Брамос", торпеды и мины.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
05:40
В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей
 
ТехнологииРоссияИндияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)КалибрБрамос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала