https://ria.ru/20230213/podlodka-1851642636.html
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650" - РИА Новости, 13.02.2023
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"
Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:33
2023-02-13T11:33
2023-02-13T11:33
технологии
россия
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
калибр
брамос
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БАНГАЛОР (Индия), 13 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023. Он подчеркнул, что российская сторона проинформировала индийскую сторону о том, что не будет принимать участие в тендере по строительству подводных лодок проекта 75(И). Тендер на строительство шести подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями был объявлен Индией в 2021 году. "Однако наряду с этим мы предлагаем индийским партнерам вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в рамках программы 75(И) на основе межправительственного соглашения. Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы строительства подводных лодок проекта 75(И) на базе российской платформы "Амур-1650" может быть доведена до 70-80%", - сказал Дрожжов. По его словам, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается двигатель как российского или индийского производства, так и совместного российско-индийского. "Такой подход в полной мере удовлетворяет принципам "Делай в Индии" и нашего стратегического партнерства", - добавил замглавы ФСВТС. Подводные лодки класса "Амур" позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 "Лада" и модернизированного варианта проекта 636 "Варшавянка" с улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Новые подлодки относятся к четвертому поколению. Проект "Амур-1650" предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты "Калибр" или "Брамос", торпеды и мины.
https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html
https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), калибр, брамос
Технологии, Россия, Индия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Калибр, Брамос
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650"
Россия предложила Индии строительство подлодки на базе "Амура-1650" с локализацией до 80%
БАНГАЛОР (Индия), 13 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.
Он подчеркнул, что российская сторона проинформировала индийскую сторону о том, что не будет принимать участие в тендере по строительству подводных лодок проекта 75(И). Тендер на строительство шести подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями был объявлен Индией в 2021 году.
"Однако наряду с этим мы предлагаем индийским партнерам вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в рамках программы 75(И) на основе межправительственного соглашения. Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы строительства подводных лодок проекта 75(И) на базе российской платформы "Амур-1650" может быть доведена до 70-80%", - сказал Дрожжов.
По его словам, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается двигатель как российского или индийского производства, так и совместного российско-индийского.
"Такой подход в полной мере удовлетворяет принципам "Делай в Индии" и нашего стратегического партнерства", - добавил замглавы ФСВТС.
Подводные лодки класса "Амур" позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 "Лада" и модернизированного варианта проекта 636 "Варшавянка" с улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Новые подлодки относятся к четвертому поколению.
Проект "Амур-1650" предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 метров, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты "К
алибр" или "
Брамос", торпеды и мины.