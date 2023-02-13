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Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев - РИА Новости, 13.02.2023
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Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев
Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев - РИА Новости, 13.02.2023
Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных "единым пакетом". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:58
2023-02-13T21:58
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных "единым пакетом". Также он поблагодарил президента за решение о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла. Он обещал доложить о выполнении президентских поручений и на африканском направлении, и на "архиважном направлении" по арабским государствам Персидского залива.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР
21:58 13.02.2023
 
Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев

Слуцкий на встрече с Путиным предложил поддержать добровольцев "единым пакетом"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" перед отправкой в зону проведения спецоперации
Добровольцы отряда Сталинград перед отправкой в зону проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Добровольцы отряда "Сталинград" перед отправкой в зону проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных "единым пакетом".
"Нужно вводить единый минимальный пакет поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах федерации. Надо поддерживать создание ясельных групп от полутора месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии", – сказал Слуцкий.
Также он поблагодарил президента за решение о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла. Он обещал доложить о выполнении президентских поручений и на африканском направлении, и на "архиважном направлении" по арабским государствам Персидского залива.
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ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПР
 
 
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