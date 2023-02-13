https://ria.ru/20230213/podderzhka-1851820036.html

Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев

Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев - РИА Новости, 13.02.2023

Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных "единым пакетом". РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:58

2023-02-13T21:58

2023-02-13T21:58

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных "единым пакетом". Также он поблагодарил президента за решение о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла. Он обещал доложить о выполнении президентских поручений и на африканском направлении, и на "архиважном направлении" по арабским государствам Персидского залива.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр