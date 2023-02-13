Слуцкий предложил ввести "единый пакет" поддержки добровольцев
Слуцкий на встрече с Путиным предложил поддержать добровольцев "единым пакетом"
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" перед отправкой в зону проведения спецоперации
Добровольцы отряда "Сталинград" перед отправкой в зону проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных "единым пакетом".
"Нужно вводить единый минимальный пакет поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах федерации. Надо поддерживать создание ясельных групп от полутора месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии", – сказал Слуцкий.
Также он поблагодарил президента за решение о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла. Он обещал доложить о выполнении президентских поручений и на африканском направлении, и на "архиважном направлении" по арабским государствам Персидского залива.