Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку
Сдать живую елку каждый житель Москвы может в рамках акции "Елочный круговорот", которая проходит с 2016 года. В этом году она началась 2 января и продлится до 26 февраля. Но может быть продлена, если поток желающих продолжится. Всего в столице открыто 600 пунктов приема. Они работают каждый день.
Сдать живую елку каждый житель Москвы может в рамках акции "Елочный круговорот", которая проходит с 2016 года. В этом году она началась 2 января и продлится до 26 февраля. Но может быть продлена, если поток желающих продолжится. Всего в столице открыто 600 пунктов приема. Они работают каждый день.
По словам начальника отдела экологического просвещения дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" Осипа Тунинского, первые посетители в их пункте приема появились уже на следующий день после встречи Нового года, а за весь январь в их пункт переработки поступило почти 10 тысяч елок.
По словам начальника отдела экологического просвещения дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" Осипа Тунинского, первые посетители в их пункте приема появились уже на следующий день после встречи Нового года, а за весь январь в их пункт переработки поступило почти 10 тысяч елок.
"Обычно всплеск желающих наблюдается в середине месяца. А вторая волна начинается феврале. Мы продлеваем сроки приема, если видим, что поток не иссякает", – рассказывает он.
"Обычно всплеск желающих наблюдается в середине месяца. А вторая волна начинается феврале. Мы продлеваем сроки приема, если видим, что поток не иссякает", – рассказывает он.
Принести можно не только елки, но и сосны, пихты. Главное условие: отсутствие мишуры, праздничных украшений, игрушек и брусков в основании дерева.
Принести можно не только елки, но и сосны, пихты. Главное условие: отсутствие мишуры, праздничных украшений, игрушек и брусков в основании дерева.
Из перерабатываемых елей получается щепа. Это ценное сырье, которое потом используется для обсыпки клумб, дорожек, экотроп и других нужд.
Из перерабатываемых елей получается щепа. Это ценное сырье, которое потом используется для обсыпки клумб, дорожек, экотроп и других нужд.
Также щепу подкладывают в растущие посадки, чтобы обогатить почву. Оставшиеся запасы фасуют по мешкам, которые ждут до весны своего применения.
Также щепу подкладывают в растущие посадки, чтобы обогатить почву. Оставшиеся запасы фасуют по мешкам, которые ждут до весны своего применения.
Объясняя необходимость приносить деревья в пункты переработки, Тунинский указывает, что, если елка попадет на свалку, она пользы не принесет, так как неправильно разложится. "А мы запускаем природный круговорот и даем новогодним деревьям вторую жизнь. Щепа нужна для отсыпки тропинок, мульчирования приствольных кругов растений, . Также щепа используется в качестве подстилки в вольерных комплексах", - поясняет он.
Объясняя необходимость приносить деревья в пункты переработки, Тунинский указывает, что, если елка попадет на свалку, она пользы не принесет, так как неправильно разложится. "А мы запускаем природный круговорот и даем новогодним деревьям вторую жизнь. Щепа нужна для отсыпки тропинок, мульчирования приствольных кругов растений, . Также щепа используется в качестве подстилки в вольерных комплексах", - поясняет он.
По его наблюдениям, число людей, принимающих участие в акции, с каждым годом увеличивается. "Население хорошо информировано. В том числе благодаря бегущей строке в метро и интернету, где можно узнать всю подробную информацию на сайте акции, а также на портале мэрии и Мосприроды", - говорит Тунинский.
По его наблюдениям, число людей, принимающих участие в акции, с каждым годом увеличивается. "Население хорошо информировано. В том числе благодаря бегущей строке в метро и интернету, где можно узнать всю подробную информацию на сайте акции, а также на портале мэрии и Мосприроды", - говорит Тунинский.