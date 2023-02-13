https://ria.ru/20230213/pererabotka-1851114305.html

Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку

Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку - РИА Новости, 13.02.2023

Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку

Последний месяц зимы поставил некоторых москвичей перед фактом, что необходимо все-таки убрать елку. И если искусственный атрибут Нового года можно разобрать и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:00

2023-02-13T09:00

2023-02-13T09:00

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Последний месяц зимы поставил некоторых москвичей перед фактом, что необходимо все-таки убрать елку. И если искусственный атрибут Нового года можно разобрать и положить в коробку, чтобы потом воспользоваться снова, то с натуральным деревом так не поступишь. Именно для таких случаев в Москве работают пункты приема, благодаря которым после переработки у елей появляется новая жизнь. Что происходит с елками "в другой жизни", смотрите в галерее РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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