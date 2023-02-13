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Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку - РИА Новости, 13.02.2023
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Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку
Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку - РИА Новости, 13.02.2023
Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку
Последний месяц зимы поставил некоторых москвичей перед фактом, что необходимо все-таки убрать елку. И если искусственный атрибут Нового года можно разобрать и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:00
2023-02-13T09:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
новый год
экология
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Последний месяц зимы поставил некоторых москвичей перед фактом, что необходимо все-таки убрать елку. И если искусственный атрибут Нового года можно разобрать и положить в коробку, чтобы потом воспользоваться снова, то с натуральным деревом так не поступишь. Именно для таких случаев в Москве работают пункты приема, благодаря которым после переработки у елей появляется новая жизнь. Что происходит с елками "в другой жизни", смотрите в галерее РИА Новости.
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Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Новый год, Экология, Экология в России
09:00 13.02.2023
 

Зеленый цикл: зачем относить елку на переработку

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Последний месяц зимы поставил некоторых москвичей перед фактом, что необходимо все-таки убрать елку. И если искусственный атрибут Нового года можно разобрать и положить в коробку, чтобы потом воспользоваться снова, то с натуральным деревом так не поступишь. Именно для таких случаев в Москве работают пункты приема, благодаря которым после переработки у елей появляется новая жизнь. Что происходит с елками "в другой жизни", смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Сдать живую елку каждый житель Москвы может в рамках акции "Елочный круговорот", которая проходит с 2016 года. В этом году она началась 2 января и продлится до 26 февраля. Но может быть продлена, если поток желающих продолжится. Всего в столице открыто 600 пунктов приема. Они работают каждый день.

Мужчина несет елку в пункт приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве
1 из 8

Сдать живую елку каждый житель Москвы может в рамках акции "Елочный круговорот", которая проходит с 2016 года. В этом году она началась 2 января и продлится до 26 февраля. Но может быть продлена, если поток желающих продолжится. Всего в столице открыто 600 пунктов приема. Они работают каждый день.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

По словам начальника отдела экологического просвещения дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" Осипа Тунинского, первые посетители в их пункте приема появились уже на следующий день после встречи Нового года, а за весь январь в их пункт переработки поступило почти 10 тысяч елок.

Мужчина несет елку в пункт приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве
2 из 8

По словам начальника отдела экологического просвещения дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" Осипа Тунинского, первые посетители в их пункте приема появились уже на следующий день после встречи Нового года, а за весь январь в их пункт переработки поступило почти 10 тысяч елок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

"Обычно всплеск желающих наблюдается в середине месяца. А вторая волна начинается феврале. Мы продлеваем сроки приема, если видим, что поток не иссякает", – рассказывает он.

Сотрудник пункта приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве принимает у молодого человека елку для дальнейшей переработки
3 из 8

"Обычно всплеск желающих наблюдается в середине месяца. А вторая волна начинается феврале. Мы продлеваем сроки приема, если видим, что поток не иссякает", – рассказывает он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Принести можно не только елки, но и сосны, пихты. Главное условие: отсутствие мишуры, праздничных украшений, игрушек и брусков в основании дерева.

Сотрудники пункта приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве сортируют елки для дальнейшей переработки и утилизации
4 из 8

Принести можно не только елки, но и сосны, пихты. Главное условие: отсутствие мишуры, праздничных украшений, игрушек и брусков в основании дерева.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Из перерабатываемых елей получается щепа. Это ценное сырье, которое потом используется для обсыпки клумб, дорожек, экотроп и других нужд.

Сотрудники пункта приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве укладывают елки в измельчитель древесины для их переработки в щепу
5 из 8

Из перерабатываемых елей получается щепа. Это ценное сырье, которое потом используется для обсыпки клумб, дорожек, экотроп и других нужд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Также щепу подкладывают в растущие посадки, чтобы обогатить почву. Оставшиеся запасы фасуют по мешкам, которые ждут до весны своего применения.

Переработка елок в щепу в пункте приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве
6 из 8

Также щепу подкладывают в растущие посадки, чтобы обогатить почву. Оставшиеся запасы фасуют по мешкам, которые ждут до весны своего применения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Объясняя необходимость приносить деревья в пункты переработки, Тунинский указывает, что, если елка попадет на свалку, она пользы не принесет, так как неправильно разложится. "А мы запускаем природный круговорот и даем новогодним деревьям вторую жизнь. Щепа нужна для отсыпки тропинок, мульчирования приствольных кругов растений, . Также щепа используется в качестве подстилки в вольерных комплексах", - поясняет он.

Переработка елок в щепу в пункте приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино в Москве
7 из 8

Объясняя необходимость приносить деревья в пункты переработки, Тунинский указывает, что, если елка попадет на свалку, она пользы не принесет, так как неправильно разложится. "А мы запускаем природный круговорот и даем новогодним деревьям вторую жизнь. Щепа нужна для отсыпки тропинок, мульчирования приствольных кругов растений, . Также щепа используется в качестве подстилки в вольерных комплексах", - поясняет он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

По его наблюдениям, число людей, принимающих участие в акции, с каждым годом увеличивается. "Население хорошо информировано. В том числе благодаря бегущей строке в метро и интернету, где можно узнать всю подробную информацию на сайте акции, а также на портале мэрии и Мосприроды", - говорит Тунинский.

Сотрудник пункта приема Елочный круговорот в парке Кузьминки-Люблино удобряет деревья щепой, полученной в результате переработки елок
8 из 8

По его наблюдениям, число людей, принимающих участие в акции, с каждым годом увеличивается. "Население хорошо информировано. В том числе благодаря бегущей строке в метро и интернету, где можно узнать всю подробную информацию на сайте акции, а также на портале мэрии и Мосприроды", - говорит Тунинский.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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