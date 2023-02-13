https://ria.ru/20230213/peregovory-1851740905.html
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине - РИА Новости, 13.02.2023
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине
Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:37
2023-02-13T16:37
2023-02-13T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
сергей алейник
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. "Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира", - заявил Алейник.
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Сергей Алейник, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:37 13.02.2023 (обновлено: 18:12 13.02.2023)
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине
МИД Белоруссии: Минск готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине