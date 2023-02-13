https://ria.ru/20230213/peregovory-1851740905.html

МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине

МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине - РИА Новости, 13.02.2023

МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине

Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:37

2023-02-13T16:37

2023-02-13T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

сергей алейник

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. "Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира", - заявил Алейник.

https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, ситуация в днр и лнр