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МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине - РИА Новости, 13.02.2023
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине
Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:37
2023-02-13T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
сергей алейник
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. "Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира", - заявил Алейник.
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html
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в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Сергей Алейник, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:37 13.02.2023 (обновлено: 18:12 13.02.2023)
 
МИД Белоруссии заявил о готовности дать площадку для диалога по Украине

МИД Белоруссии: Минск готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира", - заявил Алейник.
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