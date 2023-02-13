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Песков рассказал, почему украинская делегация покинула переговоры - РИА Новости, 13.02.2023
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Песков рассказал, почему украинская делегация покинула переговоры
Песков рассказал, почему украинская делегация покинула переговоры - РИА Новости, 13.02.2023
Песков рассказал, почему украинская делегация покинула переговоры
Украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи по команде сверху, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:39
2023-02-13T16:16
россия
в мире
украина
белоруссия
дмитрий песков
владимир путин
владимир мединский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи по команде сверху, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад."Мы вам это рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь. И президент Путин об этом говорил на самых различных уровнях. Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху — читай: действительно по команде сверху, — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления белорусской стороны.Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на тех переговорах Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851380875.html
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россия, в мире, украина, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский
Россия, В мире, Украина, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Мединский
12:39 13.02.2023 (обновлено: 16:16 13.02.2023)
 
Песков рассказал, почему украинская делегация покинула переговоры

Песков заявил, что украинская делегация покинула переговоры с Россией по команде сверху

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи по команде сверху, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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"Мы вам это рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь. И президент Путин об этом говорил на самых различных уровнях. Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху — читай: действительно по команде сверху, — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления белорусской стороны.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на тех переговорах Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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РоссияВ миреУкраинаБелоруссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Мединский
 
 
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