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Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США
Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США - РИА Новости, 13.02.2023
Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США
Военные США стали более тщательно отслеживать активность в своем воздушном пространстве после инцидента со сбитым китайским аэростатом, заявила в воскресенье... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T03:47
2023-02-13T03:47
2023-02-13T07:41
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Военные США стали более тщательно отслеживать активность в своем воздушном пространстве после инцидента со сбитым китайским аэростатом, заявила в воскресенье помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон. "После инцидента с аэростатом КНР мы более тщательно отслеживаем активность в воздушном пространстве на данной высоте, чем объясняется тот факт, что нам удалось обнаружить больше объектов в небе", - сказала Далтон в ходе спецбрифинга для журналистов. В воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат-шпион, пересекший США и перехваченный над Атлантикой.
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
03:47 13.02.2023 (обновлено: 07:41 13.02.2023)
Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США
В Пентагон заявили об усилении контроля за небом США из-за случая с китайским аэростатом