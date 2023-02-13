https://ria.ru/20230213/pentagon-1851591623.html

Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США

Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США - РИА Новости, 13.02.2023

Пентагон заявил об усилении контроля за воздушным пространством США

Военные США стали более тщательно отслеживать активность в своем воздушном пространстве после инцидента со сбитым китайским аэростатом, заявила в воскресенье... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:47

2023-02-13T03:47

2023-02-13T07:41

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Военные США стали более тщательно отслеживать активность в своем воздушном пространстве после инцидента со сбитым китайским аэростатом, заявила в воскресенье помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон. "После инцидента с аэростатом КНР мы более тщательно отслеживаем активность в воздушном пространстве на данной высоте, чем объясняется тот факт, что нам удалось обнаружить больше объектов в небе", - сказала Далтон в ходе спецбрифинга для журналистов. В воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат-шпион, пересекший США и перехваченный над Атлантикой.

https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша