Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/pentagon-1851588933.html
Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу
Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу - РИА Новости, 13.02.2023
Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу
Министерство обороны США подтвердило перехват над озером у границы с Канадой воздушной цели, которая представляла угрозу гражданской авиации и несла... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T02:09
2023-02-13T02:19
в мире
сша
канада
монтана
джо байден
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/20/1559552058_733:730:3077:2048_1920x0_80_0_0_4fd419be03a318baad2114e6423450d0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Министерство обороны США подтвердило перехват над озером у границы с Канадой воздушной цели, которая представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски.Объект, природа, принадлежность и назначение которого выясняются, был сбит по приказу президента США Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса "воздух-воздух"."Сегодня… по указанию президента Байдена и на основании рекомендаций министра (обороны Ллойда) Остина и военного командования F-16 выпустил (ракету) AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 тысяч футов (12 километров) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении."Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей", - добавили в Пентагоне.В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать. Цель они отслеживали визуально и по радарам с утра воскресенья и предполагают, что ее же наблюдали накануне вблизи оборонных объектов в штате Монтана.
https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html
https://ria.ru/20230212/shar-1851571975.html
сша
канада
монтана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/20/1559552058_1313:725:3077:2048_1920x0_80_0_0_f022e58944313f70d59363fd0a09a7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, монтана, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Канада, Монтана, Джо Байден, Министерство обороны США
02:09 13.02.2023 (обновлено: 02:19 13.02.2023)
 
Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу

Пентагон подтвердил перехват на севере США воздушного объекта, представляющего угрозу

© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordАмериканский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель F-16 в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
Американский истребитель F-16 в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Министерство обороны США подтвердило перехват над озером у границы с Канадой воздушной цели, которая представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски.
Объект, природа, принадлежность и назначение которого выясняются, был сбит по приказу президента США Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса "воздух-воздух".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 18:01
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам
"Сегодня… по указанию президента Байдена и на основании рекомендаций министра (обороны Ллойда) Остина и военного командования F-16 выпустил (ракету) AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 тысяч футов (12 километров) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении.
"Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей", - добавили в Пентагоне.
В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать. Цель они отслеживали визуально и по радарам с утра воскресенья и предполагают, что ее же наблюдали накануне вблизи оборонных объектов в штате Монтана.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 22:07
В Канаде считают, что сбитый над страной шар мог быть российским
 
В миреСШАКанадаМонтанаДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала