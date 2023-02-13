https://ria.ru/20230213/pentagon-1851588933.html

Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу

Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу - РИА Новости, 13.02.2023

Пентагон заявил, что сбитый на севере США объект представлял угрозу

Министерство обороны США подтвердило перехват над озером у границы с Канадой воздушной цели, которая представляла угрозу гражданской авиации и несла... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T02:09

2023-02-13T02:09

2023-02-13T02:19

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канада

монтана

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Министерство обороны США подтвердило перехват над озером у границы с Канадой воздушной цели, которая представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски.Объект, природа, принадлежность и назначение которого выясняются, был сбит по приказу президента США Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса "воздух-воздух"."Сегодня… по указанию президента Байдена и на основании рекомендаций министра (обороны Ллойда) Остина и военного командования F-16 выпустил (ракету) AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 тысяч футов (12 километров) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении."Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей", - добавили в Пентагоне.В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать. Цель они отслеживали визуально и по радарам с утра воскресенья и предполагают, что ее же наблюдали накануне вблизи оборонных объектов в штате Монтана.

https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html

https://ria.ru/20230212/shar-1851571975.html

сша

канада

монтана

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в мире, сша, канада, монтана, джо байден, министерство обороны сша