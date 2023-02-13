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Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах - РИА Новости, 13.02.2023
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Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах
Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не обижается на папу римского Франциска после его заявления о жестокости чеченцев, отметив, что он "слишком старый... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:48
2023-02-13T12:51
украина
рамзан кадыров
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не обижается на папу римского Франциска после его заявления о жестокости чеченцев, отметив, что он "слишком старый человек". В конце прошлого года папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурятов и чеченцев. "Он взрослый, можно сказать, старый человек, ему кто-то там сказал: "Скажи это". Он, мы видим, не независимый человек. Потому что то, что он разрешает сегодня, это нигде в религии не принято, это против религии он идет. Если он идет против религии, то о чем может идти речь, если он про нас говорит такие вещи?" - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". По словам главы Чечни, "воины – самые добрые люди, потому что они жертвуют собой ради других". "Просто он этого не понимает, он всю жизнь там где-то в монастыре или, не знаю, где-то жил, и что происходит в мире, что такое жизнь, что такое ценности жизни, по-моему, он забыл. Поэтому я на него не обижаюсь, он слишком старый для того, чтобы обижаться", - отметил он.
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украина, рамзан кадыров, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Украина, Рамзан Кадыров, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
12:48 13.02.2023 (обновлено: 12:51 13.02.2023)
 
Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах

Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о жестокости чеченцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не обижается на папу римского Франциска после его заявления о жестокости чеченцев, отметив, что он "слишком старый человек".
В конце прошлого года папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурятов и чеченцев.
"Он взрослый, можно сказать, старый человек, ему кто-то там сказал: "Скажи это". Он, мы видим, не независимый человек. Потому что то, что он разрешает сегодня, это нигде в религии не принято, это против религии он идет. Если он идет против религии, то о чем может идти речь, если он про нас говорит такие вещи?" - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам главы Чечни, "воины – самые добрые люди, потому что они жертвуют собой ради других". "Просто он этого не понимает, он всю жизнь там где-то в монастыре или, не знаю, где-то жил, и что происходит в мире, что такое жизнь, что такое ценности жизни, по-моему, он забыл. Поэтому я на него не обижаюсь, он слишком старый для того, чтобы обижаться", - отметил он.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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