https://ria.ru/20230213/papa-1851670708.html

Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах

Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не обижается на папу римского Франциска после его заявления о жестокости чеченцев, отметив, что он "слишком старый... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:48

2023-02-13T12:48

2023-02-13T12:51

украина

рамзан кадыров

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не обижается на папу римского Франциска после его заявления о жестокости чеченцев, отметив, что он "слишком старый человек". В конце прошлого года папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурятов и чеченцев. "Он взрослый, можно сказать, старый человек, ему кто-то там сказал: "Скажи это". Он, мы видим, не независимый человек. Потому что то, что он разрешает сегодня, это нигде в религии не принято, это против религии он идет. Если он идет против религии, то о чем может идти речь, если он про нас говорит такие вещи?" - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". По словам главы Чечни, "воины – самые добрые люди, потому что они жертвуют собой ради других". "Просто он этого не понимает, он всю жизнь там где-то в монастыре или, не знаю, где-то жил, и что происходит в мире, что такое жизнь, что такое ценности жизни, по-моему, он забыл. Поэтому я на него не обижаюсь, он слишком старый для того, чтобы обижаться", - отметил он.

https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851665265.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, рамзан кадыров, франциск (хорхе марио бергольо), в мире