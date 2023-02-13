https://ria.ru/20230213/palets-1851689452.html

В Нижегородской области посетитель кафе отрубил палец участковому

В Нижегородской области посетитель кафе отрубил палец участковому - РИА Новости, 13.02.2023

В Нижегородской области посетитель кафе отрубил палец участковому

Пьяный мужчина с собутыльником в кафе в городе Лысково напал на участкового и его родственника, отрубив часть пальца сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:53

2023-02-13T13:53

2023-02-13T13:53

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Пьяный мужчина с собутыльником в кафе в городе Лысково напал на участкового и его родственника, отрубив часть пальца сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. По предварительным данным, в воскресенье двое посетителей одного из кафе в Лыскове узнали в мужчине, находившемся в заведении, сотрудника ОВД, и начали нецензурно выражаться в его адрес. "В ходе словесной перепалки один из злоумышленников взял нож и нанес удар по руке сотрудника полиции, а также по лицу находившегося рядом мужчины, после чего агрессор с товарищем покинули место происшествия. Полицейский и второй пострадавший были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, в результате нападения у сотрудника полиции – местного участкового – "произошла травматическая ампутация фаланги пальца на левой руке". Также он получил резаную рану руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены и нападавший задержан. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "В ГУ МВД России по Нижегородской области по факту случившегося проводится служебная проверка. В момент происшествия сотрудник полиции был трезв", - подчеркнули в пресс-службе. В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, в конфликте с полицейским и его родственником участвовали трое нетрезвых нападавших. "25-летний подозреваемый задержан, местонахождение еще двух фигурантов устанавливается", - отмечается в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20230213/zhena-1851689071.html

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нижегородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область