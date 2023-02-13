https://ria.ru/20230213/ovchinskiy-1851599482.html

Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным

Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным - РИА Новости, 13.02.2023

Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным

Московская техническая школа (МТШ) запускает новый курс подготовки специалистов в области больших данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:12

2023-02-13T08:12

2023-02-13T08:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

мгту имени баумана

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) запускает новый курс подготовки специалистов в области больших данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В связи с развитием искусственного интеллекта специалисты Московской технической школы совместно с МГТУ имени Баумана разработали 18 обучающих программ, из них шесть будут направлены на обучение специалистов по большим данным. Новый курс разработан для профессиональной переподготовки инженеров в рамках направления "Искусственный интеллект в промышленности", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что внедрение технологий ИИ в производство дает компаниям серьезные преимущества за счет автоматизации, более качественного контроля производственных процессов и оптимизации принимаемых решений. Поэтому сегодня такие технологии используют уже сотни промышленных предприятий города.Уточняется, что в рамках программ слушатели узнают о технологиях и подходах анализа, научатся создавать алгоритмы обработки данных для их подачи в нейросети. Также инженеры ознакомятся с основными языками программирования Python и SQL, смогут научиться создавать программы для обработки большого объема информации и составления сложных отчетов. Кроме этого, для студентов МТШ пройдут практические занятия в университетских лабораториях. По завершении курсов слушателям предстоит пройти аттестацию, по результатам которой они получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город, со своей стороны, готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230206/ovchinskiy-1850035615.html

https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, москва, владислав овчинский, мгту имени баумана