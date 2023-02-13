Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230213/ovchinskiy-1851599482.html
Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным
Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным - РИА Новости, 13.02.2023
Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным
Московская техническая школа (МТШ) запускает новый курс подготовки специалистов в области больших данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:12
2023-02-13T08:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
владислав овчинский
мгту имени баумана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3e4f3511bec272bc1a1539c3f4ff953.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) запускает новый курс подготовки специалистов в области больших данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В связи с развитием искусственного интеллекта специалисты Московской технической школы совместно с МГТУ имени Баумана разработали 18 обучающих программ, из них шесть будут направлены на обучение специалистов по большим данным. Новый курс разработан для профессиональной переподготовки инженеров в рамках направления "Искусственный интеллект в промышленности", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что внедрение технологий ИИ в производство дает компаниям серьезные преимущества за счет автоматизации, более качественного контроля производственных процессов и оптимизации принимаемых решений. Поэтому сегодня такие технологии используют уже сотни промышленных предприятий города.Уточняется, что в рамках программ слушатели узнают о технологиях и подходах анализа, научатся создавать алгоритмы обработки данных для их подачи в нейросети. Также инженеры ознакомятся с основными языками программирования Python и SQL, смогут научиться создавать программы для обработки большого объема информации и составления сложных отчетов. Кроме этого, для студентов МТШ пройдут практические занятия в университетских лабораториях. По завершении курсов слушателям предстоит пройти аттестацию, по результатам которой они получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город, со своей стороны, готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230206/ovchinskiy-1850035615.html
https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c151c8f4e882875df02c0df15db85f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, владислав овчинский, мгту имени баумана
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Владислав Овчинский, МГТУ имени Баумана
08:12 13.02.2023
 

Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) запускает новый курс подготовки специалистов в области больших данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В связи с развитием искусственного интеллекта специалисты Московской технической школы совместно с МГТУ имени Баумана разработали 18 обучающих программ, из них шесть будут направлены на обучение специалистов по большим данным. Новый курс разработан для профессиональной переподготовки инженеров в рамках направления "Искусственный интеллект в промышленности", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 14:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников
Он добавил, что внедрение технологий ИИ в производство дает компаниям серьезные преимущества за счет автоматизации, более качественного контроля производственных процессов и оптимизации принимаемых решений. Поэтому сегодня такие технологии используют уже сотни промышленных предприятий города.
Уточняется, что в рамках программ слушатели узнают о технологиях и подходах анализа, научатся создавать алгоритмы обработки данных для их подачи в нейросети. Также инженеры ознакомятся с основными языками программирования Python и SQL, смогут научиться создавать программы для обработки большого объема информации и составления сложных отчетов. Кроме этого, для студентов МТШ пройдут практические занятия в университетских лабораториях.
По завершении курсов слушателям предстоит пройти аттестацию, по результатам которой они получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город, со своей стороны, готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств, уточняется в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:12
Заммэра Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2 процента
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваВладислав ОвчинскийМГТУ имени Баумана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала