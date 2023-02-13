Овчинский: МТШ подготовит специалистов по большим данным
© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) запускает новый курс подготовки специалистов в области больших данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В связи с развитием искусственного интеллекта специалисты Московской технической школы совместно с МГТУ имени Баумана разработали 18 обучающих программ, из них шесть будут направлены на обучение специалистов по большим данным. Новый курс разработан для профессиональной переподготовки инженеров в рамках направления "Искусственный интеллект в промышленности", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что внедрение технологий ИИ в производство дает компаниям серьезные преимущества за счет автоматизации, более качественного контроля производственных процессов и оптимизации принимаемых решений. Поэтому сегодня такие технологии используют уже сотни промышленных предприятий города.
Уточняется, что в рамках программ слушатели узнают о технологиях и подходах анализа, научатся создавать алгоритмы обработки данных для их подачи в нейросети. Также инженеры ознакомятся с основными языками программирования Python и SQL, смогут научиться создавать программы для обработки большого объема информации и составления сложных отчетов. Кроме этого, для студентов МТШ пройдут практические занятия в университетских лабораториях.
По завершении курсов слушателям предстоит пройти аттестацию, по результатам которой они получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город, со своей стороны, готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств, уточняется в сообщении.