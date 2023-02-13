https://ria.ru/20230213/otpusk-1851644396.html

Курский губернатор призвал глав районов не уезжать за границу в отпуске

Курский губернатор призвал глав районов не уезжать за границу в отпуске - РИА Новости, 13.02.2023

Курский губернатор призвал глав районов не уезжать за границу в отпуске

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал глав районов и муниципалитетов не уезжать за границу в отпуске и раскритиковал чиновников, которые... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:39

2023-02-13T11:39

2023-02-13T11:39

политика

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал глав районов и муниципалитетов не уезжать за границу в отпуске и раскритиковал чиновников, которые планировали отдыхать две или три недели. "С учётом сложившейся обстановки, понятно, что совсем без отпусков сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две, на три недели. Это, на мой взгляд, чересчур. Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск ещё и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо", — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания. Он отметил, что сотрудники правительства Курской области придерживаются подобных рекомендаций, а заявления на двухнедельный или трёхнедельный отпуск поступают от руководителей районного и муниципального уровня. "Уважаемые главы районов, муниципальных образований, давайте более сдержанно к этому относиться, тут, в конце концов, совесть должна быть. Ну, какие отпуска сейчас, тем более за границей? Поэтому внимательно прошу переговорить со своими коллегами. На мой взгляд, и разговоров этих не должно быть… Надеюсь на ваше понимание", — добавил Старовойт.

https://ria.ru/20230201/volonter-1848859732.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, курская область, роман старовойт