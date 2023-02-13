https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

В США задумались о передаче Украине ядерного оружия

В США задумались о передаче Украине ядерного оружия - РИА Новости, 13.02.2023

В США задумались о передаче Украине ядерного оружия

Ну, собственно, что и требовалось доказать. Еще год назад на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский прозрачно намекнул европейским лидерам, что на Украине... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:11

авторы

украина

россия

китай

владимир зеленский

северный поток

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

Ну, собственно, что и требовалось доказать. Еще год назад на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский прозрачно намекнул европейским лидерам, что на Украине полагают Будапештский меморандум невыполненным, поэтому не считают себя им связанным. Напомним: главным обязательством Незалежной по договору был отказ от ядерного оружия.Но в нашем мире никто не обзаводится так просто, за здорово живешь, ядерной бомбой, даже если соответствующие технологии есть — а они у Украины имеются. На это дело нужна "крыша" от глобального игрока. И вот уже несколько лет киевский режим усиленно намекает Вашингтону, что надо им в этом плане помочь.Довольно долго в Штатах этому противились. Там хорошо помнили, как сами же лоббировали принятие Будапештского меморандума: в 90-е годы в Вашингтоне панически боялись неконтролируемого расползания ядерного оружия по бывшим республикам СССР. Вдруг придет в какой-нибудь из них к власти отвязанный националист и захочет "бахнуть" по Европе, а то и по Америке.Но сегодня тему с передачей Украине ядерного оружия — или благословения на его создание — стали открыто разминать в американском инфополе. Первой стартовала газета The Washington Post — рупор, как говорили в старые времена, американской военщины.Там напечатали колонку известного американского специалиста по ядерному разоружению — это само по себе иронично, конечно — Йона Вулфшталя. Лет пятнадцать назад он прилагал нешуточные усилия к ядерному разоружению Северной Кореи, в чем совершенно не преуспел.Статья называется "Украина сдала ядерное оружие под наши обещания. Вот что мы ей должны". Ее иллюстрирует характерный гриб атомного взрыва. "Любой исход нынешней войны, который подорвет суверенитет Украины, станет доказательством того, что Киев совершил ошибку, отказавшись от ядерного оружия", — заходит с козырей автор.Специалист по нераспространению полагает, что украинский кейс станет предлогом для самых разных стран не полагаться на американский ядерный зонтик, а обзавестись своим — ведь одно только его наличие позволяет, как мы видим, регулировать уровень эскалации и выигрывать войны.Этим Вулфшталь доказывает, что Украину надо поддерживать до победного конца. Но как это сделать? Хотелось бы, конечно, дать ей все, что она просит, однако тут возникает нешуточный риск ядерного противостояния с Россией. Вулфшталь признает, что вашингтонская администрация опасается третьей мировой войны и поэтому откровенно недодает Украине оружия и не претендует на то, чтобы лезть в Крым. Эти проблески благоразумия кажутся специалисту по нераспространению "грустными и досадными".В общем, специалист приходит к выводу, что если дать Украине "все" (в том числе и ядерное оружие), то будет глобальная ядерная война. Если дать мало — Украина проиграет. Единственный выход он видит в том (и это очень плохая новость для украинцев), чтобы затягивать конфликт как можно дольше, тогда-то, мол, Россия непременно проиграет. Есть, правда, опасение, что к тому времени не останется украинцев, но кого в Америке это волнует?Завершает мистер Вулфшталь свою колонку поразительным в своей наглости призывом — добиваться от России и Китая, чтобы они сокращали свои ядерные арсеналы. Это просто уникальный подход, конечно. Окружить крупнейшие ядерные державы по периметру сворой своих до зубов вооруженных сателлитов, откровенно развязывать войны и провоцировать конфликты, устраивать масштабные диверсии типа подрыва "Северного потока" и в то же самое время как ни в чем не бывало призывать к переговорам и сокращению вооружений. Ну да, конечно, мы вас услышали.Несмотря на все лицемерные рассуждения о рисках распространения ядерного оружия, текст американского специалиста звучит как плохо прикрытая угроза в адрес России. Типа, вы там у себя арсеналы сокращайте, а мы тем временем подумаем, куда и против кого нам распространять ядерное оружие.Недавно эту же тему качнул самый оголтелый в своей русофобии журнал США The Atlantic. Там тоже очень боятся победы России. Если она случится, стращает публику видный журналист Эрик Шлоссер, разные страны внезапно тоже захотят завести ядерный арсенал. Например, это будет "искушением" для бывших республик Советского Союза.Одновременно сыпятся угрозы в адрес Китая. "Тонны боевого плутония есть у Японии, <…> она может создать ядерное оружие в течение года, — рассуждает Шлоссер. — Южная Корея сможет сделать то же самое года за два. Тайвань, если захочет, обзаведется ядерным оружием за несколько лет".Американские специалисты в совершенстве освоили чисто гангстерскую манеру изъясняться — плохо завуалированные угрозы, намеки, лицемерные призывы "давайте жить дружно", постоянные попытки спровоцировать и ускользнуть от ответственности. Переведем с бандитского на русский: американский истеблишмент пытается запугать мир поставками ядерного оружия в те страны, которые Вашингтон хочет натравить на Россию и Китай. В то же время он посылает сигнал в КНР и Россию, что единственная возможность договориться "по-хорошему" — это сдать свой ядерный арсенал под американский контроль. Что ж, мечтать не вредно.

https://ria.ru/20230211/omu-1851253685.html

https://ria.ru/20230211/bomba-1851128686.html

https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850445576.html

https://ria.ru/20230131/voyna-1848560289.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, украина, россия, китай, владимир зеленский, северный поток, в мире