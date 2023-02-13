https://ria.ru/20230213/okulus-1851607639.html

Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента в Сети "Окулус"

Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента в Сети "Окулус" - РИА Новости, 13.02.2023

Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента в Сети "Окулус"

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) запустил информационную систему "Окулус", которая будет выявлять нарушения российского... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:19

2023-02-13T09:19

2023-02-13T10:11

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) запустил информационную систему "Окулус", которая будет выявлять нарушения российского законодательства на фото и видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ."Разработчики уже завершили работу над системой "Окулус". В декабре 2022 года ее протестировали. <...> Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", — рассказали агентству в центре.Система с помощью технологии компьютерного зрения распознает изображения и символы, заданные сцены и действия, анализирует текст на фото и видео. Она автоматически обнаруживает материалы с "экстремистской тематикой, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ".Как отмечается, сотрудники ГРЧЦ обучали систему в основном вручную — в среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день. "Окулус" же будет анализировать более 200 тысяч картинок в сутки (около трех секунд на одно изображение). "В последние годы в интернете появляется все больше запрещенных законодательством материалов. <...> Такой контент необходимо находить и блокировать до того, как он широко разойдется в онлайн-пространстве, особенно среди детей и молодежи", — добавили в пресс-службе центра.Договор на разработку системы заключен с подрядчиком в сентябре прошлого года. Его сумма составила 57,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230128/utechki-1848094949.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)