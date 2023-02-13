https://ria.ru/20230213/ofset-1851606310.html

Заммэра Ефимов: столица заключит с инвестором офсет на поставку лекарств

Заммэра Ефимов: столица заключит с инвестором офсет на поставку лекарств - РИА Новости, 13.02.2023

Заммэра Ефимов: столица заключит с инвестором офсет на поставку лекарств

Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по созданию производства и последующей поставке городу 20 наименований... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:12

2023-02-13T09:12

2023-02-13T09:49

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по созданию производства и последующей поставке городу 20 наименований лекарств, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва заключит с инвестором офсетный контракт, по которому тот вложит не менее 300 миллионов рублей в локализацию производства лекарственных средств на территории столицы. Взамен город будет в течение пяти лет закупать у предприятия противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН)", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта принимаются до 15 февраля включительно.Отмечается, что в настоящее время в городе заключены шесть офсетов, по трем из которых уже идут реальные поставки. Так, Москва получает лекарственные препараты, продукты для молочных кухонь, а также медизделия для стомированных больных.

https://ria.ru/20230208/moskva-1850465310.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)