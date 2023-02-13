09:12 13.02.2023 (обновлено: 09:49 13.02.2023)
Заммэра Ефимов: столица заключит с инвестором офсет на поставку лекарств
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по созданию производства и последующей поставке городу 20 наименований лекарств, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва заключит с инвестором офсетный контракт, по которому тот вложит не менее 300 миллионов рублей в локализацию производства лекарственных средств на территории столицы. Взамен город будет в течение пяти лет закупать у предприятия противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН)", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта принимаются до 15 февраля включительно.
Отмечается, что в настоящее время в городе заключены шесть офсетов, по трем из которых уже идут реальные поставки. Так, Москва получает лекарственные препараты, продукты для молочных кухонь, а также медизделия для стомированных больных.