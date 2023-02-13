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Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/odkb-1851645824.html
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе - РИА Новости, 13.02.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности нужно сплотиться, действовать вместе и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:44
2023-02-13T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр лукашенко
одкб
белоруссия
имангали тасмагамбетов
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности нужно сплотиться, действовать вместе и не рассчитывать "тихонько отсидеться". "Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче", - заявил белорусский президент на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Его слова приводит пресс-служба в понедельник. Лукашенко подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо сплотиться и действовать вместе. "Вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу записать - попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств - членов ОДКБ. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру", - сказал он. Президент Белоруссии заявил, что членам ОДКБ придется находить компромиссы. "Хотя в ОДКБ мы ж уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию. Давайте подумаем вместе над этим", - сказал Лукашенко.Он также заявил, что рад встрече с новым генсеком ОДКБ. "Я думаю, что ваш опыт, и на дипломатической в том числе работе, нам пригодится. Особенно в этом году во время председательства Беларуси. Да и на предстоящие годы вашей работы в ОДКБ. Не только пригодится - он будет востребован очень серьезно", - подчеркнул Лукашенко. Тасмагамбетов поблагодарил белорусского президента за поддержку его кандидатуры при определении генерального секретаря ОДКБ на сессии организации в ноябре 2022 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
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в мире, россия, украина, александр лукашенко, одкб, белоруссия, имангали тасмагамбетов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Лукашенко, ОДКБ, Белоруссия, Имангали Тасмагамбетов, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:44 13.02.2023 (обновлено: 13:20 13.02.2023)
 
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе

Лукашенко призвал страны ОДКБ действовать вместе, а не рассчитывать отсидеться

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности нужно сплотиться, действовать вместе и не рассчитывать "тихонько отсидеться".
"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче", - заявил белорусский президент на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Его слова приводит пресс-служба в понедельник.
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Лукашенко подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо сплотиться и действовать вместе. "Вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу записать - попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств - членов ОДКБ. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру", - сказал он.
Президент Белоруссии заявил, что членам ОДКБ придется находить компромиссы. "Хотя в ОДКБ мы ж уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию. Давайте подумаем вместе над этим", - сказал Лукашенко.
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Он также заявил, что рад встрече с новым генсеком ОДКБ. "Я думаю, что ваш опыт, и на дипломатической в том числе работе, нам пригодится. Особенно в этом году во время председательства Беларуси. Да и на предстоящие годы вашей работы в ОДКБ. Не только пригодится - он будет востребован очень серьезно", - подчеркнул Лукашенко. Тасмагамбетов поблагодарил белорусского президента за поддержку его кандидатуры при определении генерального секретаря ОДКБ на сессии организации в ноябре 2022 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоОДКББелоруссияИмангали ТасмагамбетовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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