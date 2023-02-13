https://ria.ru/20230213/obstrely-1851625982.html
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области
Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:36
2023-02-13T10:36
2023-02-13T13:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442494_0:259:960:799_1920x0_80_0_0_d00a52b7e69052fbc551c417e2c9296d.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаека, Любимовка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442494_0:283:960:1003_1920x0_80_0_0_e6bfed09391570988bcd2e0b6fa1502d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:36 13.02.2023 (обновлено: 13:16 13.02.2023)
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области
Украинские войска выпустили за ночь 43 снаряда по городам и селам Херсонской обалсти