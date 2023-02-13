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ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области
Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:36
2023-02-13T13:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаека, Любимовка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:36 13.02.2023 (обновлено: 13:16 13.02.2023)
 
ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области

Украинские войска выпустили за ночь 43 снаряда по городам и селам Херсонской обалсти

© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаека, Любимовка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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