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ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области

ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ выпустили за ночь 43 снаряда по территории Херсонской области

Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:36

2023-02-13T10:36

2023-02-13T13:16

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Не менее 43 украинских снарядов прилетело этой ночью по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаека, Любимовка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины