https://ria.ru/20230213/obstrel-1851754486.html

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:13

2023-02-13T17:13

2023-02-13T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. "Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооруженные формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении. От обстрела, по данным администрации, серьезно пострадали жилые дома, повреждены городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередач. "Военных объектов в периметре ракетного удара не было", - подчеркнули в администрации и добавили, что идет ликвидация последствий обстрела.

https://ria.ru/20230213/vostok-1851655737.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр