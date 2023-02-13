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ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/obstrel-1851754486.html
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:13
2023-02-13T17:13
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. "Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооруженные формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении. От обстрела, по данным администрации, серьезно пострадали жилые дома, повреждены городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередач. "Военных объектов в периметре ракетного удара не было", - подчеркнули в администрации и добавили, что идет ликвидация последствий обстрела.
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безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:13 13.02.2023
 
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области

Украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкРазрушенные здания на территории Пологовского маслоэкстракционного завода в Запорожской области
Разрушенные здания на территории Пологовского маслоэкстракционного завода в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенные здания на территории Пологовского маслоэкстракционного завода в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города.
"Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооруженные формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении.
От обстрела, по данным администрации, серьезно пострадали жилые дома, повреждены городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередач.
"Военных объектов в периметре ракетного удара не было", - подчеркнули в администрации и добавили, что идет ликвидация последствий обстрела.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 12:11Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"
 
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