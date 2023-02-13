https://ria.ru/20230213/obstrel-1851754486.html
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:13
2023-02-13T17:13
2023-02-13T17:13
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803397522_0:251:3104:1997_1920x0_80_0_0_2a1e54ab65f9b73fef1ad8e5f2e37ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. "Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооруженные формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении. От обстрела, по данным администрации, серьезно пострадали жилые дома, повреждены городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередач. "Военных объектов в периметре ракетного удара не было", - подчеркнули в администрации и добавили, что идет ликвидация последствий обстрела.
https://ria.ru/20230213/vostok-1851655737.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803397522_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_36afe6ba0edb8beee0c85cef75cd4d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области
Украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по городу Пологи в Запорожской области