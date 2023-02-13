16:40 13.02.2023 (обновлено: 17:12 13.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецка 13 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по трём районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.