https://ria.ru/20230213/obstrel-1851732026.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку и Макеевке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:14

2023-02-13T16:14

2023-02-13T16:14

специальная военная операция на украине

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донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку и Макеевке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html

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макеевка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина