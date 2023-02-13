https://ria.ru/20230213/obstrel-1851732026.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку и Макеевке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:14
2023-02-13T16:14
2023-02-13T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку и Макеевке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html
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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов натовского калибра