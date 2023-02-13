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Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/obstrel-1851714546.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке, Зайцеву и Макеевке 17 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:22
2023-02-13T15:22
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
зайцево
сцкк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке, Зайцеву и Макеевке 17 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.35 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 14.50 мск украинские войска выпустили по поселку Зайцево под Горловкой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.00 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/poteri-1851699028.html
горловка
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
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горловка, макеевка, зайцево, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Зайцево, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:22 13.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку

ВСУ за полчаса выпустили по Горловке, Зайцеву и Макеевке 17 снарядов

© РИА Новости / Мария МарикянОсколок от ракеты
Осколок от ракеты - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Осколок от ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке, Зайцеву и Макеевке 17 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.35 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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В представительстве добавили, что в 14.50 мск украинские войска выпустили по поселку Зайцево под Горловкой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.00 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаЗайцевоСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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