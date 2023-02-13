https://ria.ru/20230213/obstrel-1851714546.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Макеевку

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке, Зайцеву и Макеевке 17 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:22

2023-02-13T15:22

2023-02-13T15:22

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

зайцево

сцкк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке, Зайцеву и Макеевке 17 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.35 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 14.50 мск украинские войска выпустили по поселку Зайцево под Горловкой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.00 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/poteri-1851699028.html

горловка

макеевка

зайцево

донецкая народная республика

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горловка, макеевка, зайцево, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины