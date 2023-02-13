https://ria.ru/20230213/obstrel-1851694253.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Минеральное и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Минеральное и Яковлевку - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Минеральное и Яковлевку

Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк, Минеральное и Яковлевку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:08

2023-02-13T14:08

2023-02-13T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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украина

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк, Минеральное и Яковлевку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве добавили, что в 13.25 мск украинские войска выпустили по Минеральному восемь снарядов калибром 155 миллиметров и по Яковлевке - пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/kiev-1851663245.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины