Украинские войска обстреляли Донецк, Минеральное и Яковлевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Минеральному и Яковлевке 17 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк, Минеральное и Яковлевку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлениям... 13.34 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что в 13.25 мск украинские войска выпустили по Минеральному восемь снарядов калибром 155 миллиметров и по Яковлевке - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.