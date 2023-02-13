https://ria.ru/20230213/obstrel-1851649518.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:58
2023-02-13T11:58
2023-02-13T11:58
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/caesar-1851648951.html
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия