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ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/obstrel-1851649518.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:58
2023-02-13T11:58
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/caesar-1851648951.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
11:58 13.02.2023
 
ВСУ обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили по Макеевке семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
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Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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