https://ria.ru/20230213/obstrel-1851633711.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:01

2023-02-13T11:01

2023-02-13T11:01

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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сцкк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что в понедельник утром по указанному району украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО и 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851629604.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины