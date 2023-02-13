https://ria.ru/20230213/obstrel-1851621830.html
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:20
2023-02-13T10:20
2023-02-13T10:20
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
россия
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска с утра понедельника обстреливают районы Донецка снарядами калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/sobytie-1851617523.html
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851578385.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку