https://ria.ru/20230213/obstrel-1851606420.html

В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах

В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах - РИА Новости, 13.02.2023

В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах

Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:10

2023-02-13T09:10

2023-02-13T09:10

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (прошедшую неделю – ред.) стали 9 мирных жителей, из которых 1 человек погиб и 8 получили ранения, в т. ч. 1 ребенок", - сказано в телеграм-канале представительства. За этот период украинские военные, по данным ведомства, шесть раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 11 ракет из РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и два снаряда калибром 155 миллиметров. При этом разрушено и повреждено 15 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html

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украина

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк