https://ria.ru/20230213/obstrel-1851606420.html
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах - РИА Новости, 13.02.2023
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах
Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:10
2023-02-13T09:10
2023-02-13T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (прошедшую неделю – ред.) стали 9 мирных жителей, из которых 1 человек погиб и 8 получили ранения, в т. ч. 1 ребенок", - сказано в телеграм-канале представительства. За этот период украинские военные, по данным ведомства, шесть раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 11 ракет из РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и два снаряда калибром 155 миллиметров. При этом разрушено и повреждено 15 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах
В ЛНР за неделю один человек погиб, семь взрослых и ребенок ранены при обстрелах