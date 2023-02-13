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В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/obstrel-1851606420.html
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах - РИА Новости, 13.02.2023
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах
Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:10
2023-02-13T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (прошедшую неделю – ред.) стали 9 мирных жителей, из которых 1 человек погиб и 8 получили ранения, в т. ч. 1 ребенок", - сказано в телеграм-канале представительства. За этот период украинские военные, по данным ведомства, шесть раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 11 ракет из РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и два снаряда калибром 155 миллиметров. При этом разрушено и повреждено 15 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
09:10 13.02.2023
 
В ЛНР за неделю один человек погиб, восемь ранены при обстрелах

В ЛНР за неделю один человек погиб, семь взрослых и ребенок ранены при обстрелах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании после попадания снаряда
Разбитое окно в здании после попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в здании после попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (прошедшую неделю – ред.) стали 9 мирных жителей, из которых 1 человек погиб и 8 получили ранения, в т. ч. 1 ребенок", - сказано в телеграм-канале представительства.
За этот период украинские военные, по данным ведомства, шесть раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 11 ракет из РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и два снаряда калибром 155 миллиметров.
При этом разрушено и повреждено 15 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
Работа сотрудников СК на месте обстрела в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 20:26Специальная военная операция на Украине
Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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