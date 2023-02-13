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В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек - РИА Новости, 13.02.2023
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В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек - РИА Новости, 13.02.2023
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек
Водитель фургона грузовой компании U-Haul в понедельник сбил восемь человек в Нью-Йорке, из них один полицейский, преступника уже задержали, полиция пока не... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:37
2023-02-13T22:43
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НЬЮ-ЙОРК, 13 фев – РИА Новости. Водитель фургона грузовой компании U-Haul в понедельник сбил восемь человек в Нью-Йорке, из них один полицейский, преступника уже задержали, полиция пока не видит признаков терроризма в произошедшем, сообщила журналистам шеф полиции города Кишант Сюэл. По ее словам, примерно в 10.50 полиция получила сигнал, что мужчина за рулем фургона грузовой компании U-Haul сбил несколько человек. "Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как серьезное, четверо получили незначительны повреждения", - сказала Сюэл. Она указала, что семеро из пострадавших являются гражданскими, ещё один – полицейский. "На данный момент у нас нет свидетельств того, что в этом инциденте как-либо замешан терроризм", - указала шеф полиции. Водитель задержан. Расследование продолжается. Газета New York Post со ссылкой на источники в полиции сообщила, что мужчина за рулем грузовика сказал полицейским, что хочет умереть, когда его арестовывали. Источники в полиции сообщили изданию, что ранее 62-летнего водителя ни разу не арестовывали. По данным газеты, полицейские выясняют, был ли мужчина бездомным и жил ли он в грузовике. Источники газеты добавили, что в 2019 году у него уже была одна стычка с полицейскими в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
22:37 13.02.2023 (обновлено: 22:43 13.02.2023)
 
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек

В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек, из них один полицейский, преступника задержали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 фев – РИА Новости. Водитель фургона грузовой компании U-Haul в понедельник сбил восемь человек в Нью-Йорке, из них один полицейский, преступника уже задержали, полиция пока не видит признаков терроризма в произошедшем, сообщила журналистам шеф полиции города Кишант Сюэл.
По ее словам, примерно в 10.50 полиция получила сигнал, что мужчина за рулем фургона грузовой компании U-Haul сбил несколько человек.
"Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как серьезное, четверо получили незначительны повреждения", - сказала Сюэл.
Она указала, что семеро из пострадавших являются гражданскими, ещё один – полицейский.
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"На данный момент у нас нет свидетельств того, что в этом инциденте как-либо замешан терроризм", - указала шеф полиции.
Водитель задержан. Расследование продолжается.
Газета New York Post со ссылкой на источники в полиции сообщила, что мужчина за рулем грузовика сказал полицейским, что хочет умереть, когда его арестовывали.
Источники в полиции сообщили изданию, что ранее 62-летнего водителя ни разу не арестовывали. По данным газеты, полицейские выясняют, был ли мужчина бездомным и жил ли он в грузовике. Источники газеты добавили, что в 2019 году у него уже была одна стычка с полицейскими в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.
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