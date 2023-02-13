https://ria.ru/20230213/nyu-york-1851823723.html
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек - РИА Новости, 13.02.2023
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек
Водитель фургона грузовой компании U-Haul в понедельник сбил восемь человек в Нью-Йорке, из них один полицейский, преступника уже задержали, полиция пока не... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:37
2023-02-13T22:37
2023-02-13T22:43
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НЬЮ-ЙОРК, 13 фев – РИА Новости. Водитель фургона грузовой компании U-Haul в понедельник сбил восемь человек в Нью-Йорке, из них один полицейский, преступника уже задержали, полиция пока не видит признаков терроризма в произошедшем, сообщила журналистам шеф полиции города Кишант Сюэл. По ее словам, примерно в 10.50 полиция получила сигнал, что мужчина за рулем фургона грузовой компании U-Haul сбил несколько человек. "Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как серьезное, четверо получили незначительны повреждения", - сказала Сюэл. Она указала, что семеро из пострадавших являются гражданскими, ещё один – полицейский. "На данный момент у нас нет свидетельств того, что в этом инциденте как-либо замешан терроризм", - указала шеф полиции. Водитель задержан. Расследование продолжается. Газета New York Post со ссылкой на источники в полиции сообщила, что мужчина за рулем грузовика сказал полицейским, что хочет умереть, когда его арестовывали. Источники в полиции сообщили изданию, что ранее 62-летнего водителя ни разу не арестовывали. По данным газеты, полицейские выясняют, был ли мужчина бездомным и жил ли он в грузовике. Источники газеты добавили, что в 2019 году у него уже была одна стычка с полицейскими в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.
https://ria.ru/20220608/naezdy-1793960835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
22:37 13.02.2023 (обновлено: 22:43 13.02.2023)
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек
В Нью-Йорке грузовик сбил восемь человек, из них один полицейский, преступника задержали
НЬЮ-ЙОРК, 13 фев – РИА Новости. Водитель фургона грузовой компании U-Haul в понедельник сбил восемь человек в Нью-Йорке, из них один полицейский, преступника уже задержали, полиция пока не видит признаков терроризма в произошедшем, сообщила журналистам шеф полиции города Кишант Сюэл.
По ее словам, примерно в 10.50 полиция получила сигнал, что мужчина за рулем фургона грузовой компании U-Haul сбил несколько человек.
"Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как серьезное, четверо получили незначительны повреждения", - сказала Сюэл.
Она указала, что семеро из пострадавших являются гражданскими, ещё один – полицейский.
"На данный момент у нас нет свидетельств того, что в этом инциденте как-либо замешан терроризм", - указала шеф полиции.
Водитель задержан. Расследование продолжается.
Газета New York Post со ссылкой на источники в полиции сообщила, что мужчина за рулем грузовика сказал полицейским, что хочет умереть, когда его арестовывали.
Источники в полиции сообщили изданию, что ранее 62-летнего водителя ни разу не арестовывали. По данным газеты, полицейские выясняют, был ли мужчина бездомным и жил ли он в грузовике. Источники газеты добавили, что в 2019 году у него уже была одна стычка с полицейскими в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.