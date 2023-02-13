https://ria.ru/20230213/novosibirsk-1851594941.html

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек - РИА Новости, 13.02.2023

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек

Количество погибших после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек, сообщил на оперативном совещании в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T06:35

2023-02-13T06:35

2023-02-13T09:21

происшествия

новосибирск

новосибирская область

омская область

андрей травников

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 13 фев — РИА Новости. Количество погибших после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек, сообщил на оперативном совещании в облправительстве губернатор региона Андрей Травников.Травников также отметил, что десятки человек эвакуировали, а 14 жителей спасли в самой зоне разрушения.В Следственном управлении СК по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что окончательное количество погибших установили при осмотре обнаруженных останков.Утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух из четырех подъездов пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. По делу об оказании небезопасных услуг задержали двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме.

https://ria.ru/20230210/kriminalisty-1851302893.html

новосибирск

новосибирская область

омская область

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, омская область, андрей травников, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске