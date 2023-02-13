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В Норвегии назвали Россию главной угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 13.02.2023
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В Норвегии назвали Россию главной угрозой нацбезопасности
В Норвегии назвали Россию главной угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 13.02.2023
В Норвегии назвали Россию главной угрозой нацбезопасности
Россия является главной угрозой безопасности для Норвегии и всей Европы, заявил в понедельник министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, выступая с докладом РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:40
2023-02-13T16:40
в мире
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россия
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МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Россия является главной угрозой безопасности для Норвегии и всей Европы, заявил в понедельник министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, выступая с докладом по анализу угроз национальной безопасности. В понедельник разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили свои оценки угроз и рисков. В докладе, среди прочего, говорится, что Россия будет представлять наибольшую угрозу Норвегии в 2023 году, сообщило издание FosvaretsForum. "Россия сегодня представляет самую большую угрозу для норвежской и европейской безопасности. Конфронтация с Западом будет затяжной", - приводятся в сообщении слова министра обороны. В службе внешней разведки Норвегии считают, что конфликт на Украине ведет к росту напряженности на севере. "События последнего года повысили геополитическую значимость Норвегии в глазах России. Среди прочего, речь идет о заявке Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, которая более тесно свяжет Норвегию с регионом Балтийского моря. Это также следует из того факта, что европейские страны зависят от Норвегии. Норвежские нефть и газ стали вопросом политики безопасности Европы", - отметил помощник директора службы разведки Норвегии Ларс Нордрам. По его мнению, Арктике едва ли удастся остаться в стороне от противостояния, при этом напряженность на севере может возрасти. В службе безопасности королевства считают, что членство Швеции и Финляндии в НАТО может сделать скандинавский регион более важной целью для российских спецслужб, так что Россия будет уделять больше внимания разведке в скандинавском регионе в целом, чем раньше.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851121608.html
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в мире, норвегия, россия, нато, европа
В мире, Норвегия, Россия, НАТО, Европа
16:40 13.02.2023
 
В Норвегии назвали Россию главной угрозой нацбезопасности

Министр обороны Норвегии Грам назвал Россию главной угрозой безопасности для всей Европы

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Россия является главной угрозой безопасности для Норвегии и всей Европы, заявил в понедельник министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, выступая с докладом по анализу угроз национальной безопасности.
В понедельник разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности представили свои оценки угроз и рисков. В докладе, среди прочего, говорится, что Россия будет представлять наибольшую угрозу Норвегии в 2023 году, сообщило издание FosvaretsForum.
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"Россия сегодня представляет самую большую угрозу для норвежской и европейской безопасности. Конфронтация с Западом будет затяжной", - приводятся в сообщении слова министра обороны.
В службе внешней разведки Норвегии считают, что конфликт на Украине ведет к росту напряженности на севере. "События последнего года повысили геополитическую значимость Норвегии в глазах России. Среди прочего, речь идет о заявке Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, которая более тесно свяжет Норвегию с регионом Балтийского моря. Это также следует из того факта, что европейские страны зависят от Норвегии. Норвежские нефть и газ стали вопросом политики безопасности Европы", - отметил помощник директора службы разведки Норвегии Ларс Нордрам.
По его мнению, Арктике едва ли удастся остаться в стороне от противостояния, при этом напряженность на севере может возрасти. В службе безопасности королевства считают, что членство Швеции и Финляндии в НАТО может сделать скандинавский регион более важной целью для российских спецслужб, так что Россия будет уделять больше внимания разведке в скандинавском регионе в целом, чем раньше.
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