https://ria.ru/20230213/norilsk-1851710155.html

Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров

Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров - РИА Новости, 13.02.2023

Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров

Более 450 пассажиров трех рейсов в Красноярск, Новосибирск и Москву не могут вылететь из Норильска из-за сильной метели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:36

2023-02-13T15:36

2023-02-13T15:36

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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Более 450 пассажиров трех рейсов в Красноярск, Новосибирск и Москву не могут вылететь из Норильска из-за сильной метели, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Сегодня в международном аэропорту Норильска имени Николая Урванцева по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка выполнения трех рейсов авиакомпаний S7 и NordStar в Москву, Новосибирск и Красноярск продолжительностью более шести часов. По предварительным данным, 458 пассажиров, из них 26 детей, ожидают вылета в пункты назначения", – говорится в сообщении. Синоптики уточняют, что в течение суток 13 февраля на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду и метель.

https://ria.ru/20230213/elbrus-1851626228.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура, s7 airlines, nordstar airlines