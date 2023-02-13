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Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров - РИА Новости, 13.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230213/norilsk-1851710155.html
Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров
Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров - РИА Новости, 13.02.2023
Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров
Более 450 пассажиров трех рейсов в Красноярск, Новосибирск и Москву не могут вылететь из Норильска из-за сильной метели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:36
2023-02-13T15:36
туризм
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туризм
норильск
западно-сибирская транспортная прокуратура
s7 airlines
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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Более 450 пассажиров трех рейсов в Красноярск, Новосибирск и Москву не могут вылететь из Норильска из-за сильной метели, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Сегодня в международном аэропорту Норильска имени Николая Урванцева по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка выполнения трех рейсов авиакомпаний S7 и NordStar в Москву, Новосибирск и Красноярск продолжительностью более шести часов. По предварительным данным, 458 пассажиров, из них 26 детей, ожидают вылета в пункты назначения", – говорится в сообщении. Синоптики уточняют, что в течение суток 13 февраля на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду и метель.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Норильск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, S7 Airlines, Nordstar Airlines
15:36 13.02.2023
 
Из Норильска не могут вылететь почти 500 пассажиров

Почти 500 пассажиров трех рейсов не могут вылететь из Норильска из-за метели

© РИА Новости / Александр КряжевВид на промышленную зону в Норильске.
Вид на промышленную зону в Норильске. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Более 450 пассажиров трех рейсов в Красноярск, Новосибирск и Москву не могут вылететь из Норильска из-за сильной метели, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Сегодня в международном аэропорту Норильска имени Николая Урванцева по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка выполнения трех рейсов авиакомпаний S7 и NordStar в Москву, Новосибирск и Красноярск продолжительностью более шести часов. По предварительным данным, 458 пассажиров, из них 26 детей, ожидают вылета в пункты назначения", – говорится в сообщении.
Синоптики уточняют, что в течение суток 13 февраля на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду и метель.
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмНорильскЗападно-Сибирская транспортная прокуратураS7 AirlinesNordstar Airlines
 
 
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