https://ria.ru/20230213/norad-1851592333.html

NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов - РИА Новости, 13.02.2023

NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T04:11

2023-02-13T04:11

2023-02-13T14:48

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norad

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.В последние дни американские истребители перехватили три высотные цели неизвестного происхождения и назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон. В ходе спецбрифинга для журналистов у ван Херка спросили, готовы ли военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе над США летательных аппаратов. Этим вопросом, как отметила одна из присутствовавших на мероприятии журналисток, активно интересуется американская общественность. "Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий", — сказал высокопоставленный военный. Впоследствии он добавил: "Мы продолжаем проводить оценку каждой угрозы или потенциальной угрозы, которая приближается к Северной Америке, и предпринимаем попытки идентифицировать их". По словам главы командования, американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах."Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако, очевидно, что они держались в воздухе", — подчеркнул ван Херк.Телеканал CNN ранее цитировал поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.

https://ria.ru/20230212/ssha-1851476923.html

https://ria.ru/20230213/pentagon-1851588933.html

сша

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сша, в мире, северная америка, norad