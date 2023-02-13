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МВД объявило в розыск блогера Nekoglai - РИА Новости, 13.02.2023
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МВД объявило в розыск блогера Nekoglai
МВД объявило в розыск блогера Nekoglai - РИА Новости, 13.02.2023
МВД объявило в розыск блогера Nekoglai
Выдворенного из России блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Nekoglai, объявили в розыск, указано в базе разыскиваемых МВД. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:50
2023-02-13T15:22
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выдворенного из России блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Nekoglai, объявили в розыск, указано в базе разыскиваемых МВД."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос.Статья, которую инкриминируют блогеру, не указана.Гражданина Молдавии Лебедева по решению суда выдворили из России 24 ноября за нарушение миграционных правил.Его задержали в Москве 9 ноября, вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, нарушает ли это видео закон.После экстрадиции Nekoglai заявил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания.
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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:50 13.02.2023 (обновлено: 15:22 13.02.2023)
 
МВД объявило в розыск блогера Nekoglai

МВД объявило в розыск блогера Nekoglai, которого ранее выдворили из России

© Фото : Некоглай / ВКБлогер Некоглай (Николай Лебедев)
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Некоглай / ВК
Блогер Некоглай (Николай Лебедев). Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выдворенного из России блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Nekoglai, объявили в розыск, указано в базе разыскиваемых МВД.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос.
Статья, которую инкриминируют блогеру, не указана.
Гражданина Молдавии Лебедева по решению суда выдворили из России 24 ноября за нарушение миграционных правил.
Его задержали в Москве 9 ноября, вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.
Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, нарушает ли это видео закон.
После экстрадиции Nekoglai заявил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания.
Александра Гармажапова (иноагент) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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