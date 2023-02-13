https://ria.ru/20230213/nekoglai-1851706096.html

МВД объявило в розыск блогера Nekoglai

МВД объявило в розыск блогера Nekoglai - РИА Новости, 13.02.2023

МВД объявило в розыск блогера Nekoglai

Выдворенного из России блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Nekoglai, объявили в розыск, указано в базе разыскиваемых МВД. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:50

2023-02-13T14:50

2023-02-13T15:22

россия

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выдворенного из России блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Nekoglai, объявили в розыск, указано в базе разыскиваемых МВД."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос.Статья, которую инкриминируют блогеру, не указана.Гражданина Молдавии Лебедева по решению суда выдворили из России 24 ноября за нарушение миграционных правил.Его задержали в Москве 9 ноября, вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, нарушает ли это видео закон.После экстрадиции Nekoglai заявил, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания.

https://ria.ru/20230210/garmazhapova-1851224042.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)