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В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть - РИА Новости, 13.02.2023
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В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть
В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть - РИА Новости, 13.02.2023
В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть
Решение России о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила агентству Блумберг еврокомиссар по... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:46
2023-02-13T18:46
экономика
евросоюз
кадри симсон
еврокомиссия
россия
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Решение России о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила агентству Блумберг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В пятницу, 10 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении России добровольно сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
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экономика, евросоюз, кадри симсон, еврокомиссия, россия, цены на нефть, в мире
Экономика, Евросоюз, Кадри Симсон, Еврокомиссия, Россия, Цены на нефть, В мире
18:46 13.02.2023
 
В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть

Bloomberg: в ЕС не ждут долгосрочного роста цен на нефть из-за сокращения добычи в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка, Россия
Нефтяная качалка, Россия - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка, Россия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Решение России о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила агентству Блумберг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Симсон сказала, что действия России (сокращение добычи – ред.) вряд ли приведут к росту цен на нефть в долгосрочной перспективе", - пишет Блумберг.
В пятницу, 10 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении России добровольно сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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В Иране назвали решение о потолке цен на российскую нефть данью США
 
ЭкономикаЕвросоюзКадри СимсонЕврокомиссияРоссияЦены на нефтьВ мире
 
 
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