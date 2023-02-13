https://ria.ru/20230213/neft-1851784455.html

В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть

В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть - РИА Новости, 13.02.2023

В Еврокомиссии дали оптимистичный прогноз по росту цен на нефть

Решение России о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила агентству Блумберг еврокомиссар по... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:46

2023-02-13T18:46

2023-02-13T18:46

экономика

евросоюз

кадри симсон

еврокомиссия

россия

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Решение России о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила агентству Блумберг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В пятницу, 10 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении России добровольно сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20230211/neft-1851371398.html

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экономика, евросоюз, кадри симсон, еврокомиссия, россия, цены на нефть, в мире