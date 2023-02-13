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Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента
Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента - РИА Новости, 13.02.2023
Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента
Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:03
2023-02-13T13:03
2023-02-13T13:03
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Экспорт вырос на 7,6%, до 242 миллионов тонн", - написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика". По словам вице-премьера, нефтепереработка по итогам 2022 года практически достигла 272 миллионов тонн, это на 3% ниже показателя предыдущего года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году. Как уточнил Новак, производство бензина за год составило 42,6 миллиона тонн, показав рост на 4,4%, дизельного топлива - 85 миллионов тонн, увеличившись на 6%. Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 миллионов тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году, ранее сообщал Новак.
https://ria.ru/20230212/urals-1851545393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента
Вице-премьер Новак: экспорт нефти из России в 2022 году увеличился на 7,6 процента