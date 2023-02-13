https://ria.ru/20230213/neft-1851674284.html

Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента

Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента - РИА Новости, 13.02.2023

Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента

Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:03

2023-02-13T13:03

2023-02-13T13:03

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Экспорт вырос на 7,6%, до 242 миллионов тонн", - написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика". По словам вице-премьера, нефтепереработка по итогам 2022 года практически достигла 272 миллионов тонн, это на 3% ниже показателя предыдущего года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году. Как уточнил Новак, производство бензина за год составило 42,6 миллиона тонн, показав рост на 4,4%, дизельного топлива - 85 миллионов тонн, увеличившись на 6%. Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 миллионов тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году, ранее сообщал Новак.

https://ria.ru/20230212/urals-1851545393.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак