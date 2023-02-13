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НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово - РИА Новости, 13.02.2023
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НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово
НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово - РИА Новости, 13.02.2023
НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово
НАТО поддерживает "франко-германский" план Запада по урегулированию в Косово и Метохии, ожидает, что его поддержит и руководство Сербии, заявил заместитель... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:14
2023-02-13T18:17
в мире
сербия
косово
александр вучич
ивица дачич
нато
евросоюз
оон
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БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает "франко-германский" план Запада по урегулированию в Косово и Метохии, ожидает, что его поддержит и руководство Сербии, заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина. В понедельник Коломину в Белграде приняли сербский президент Александр Вучич и первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич. "Мы знаем, что на столе "франко-германское" предложение, предложение ЕС и НАТО решительно поддерживает усилия ЕС в этом вопросе. Я передал вашему президенту и главе дипломатии Дачичу, что НАТО поддержит этот план, и ожидаем от Сербии, что она поддержит усилия ЕС", - заявил Коломина журналистам и добавил, что то же сообщит и властям в Приштине. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230212/kosovo-1851523584.html
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, ивица дачич, нато, евросоюз, оон
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Ивица Дачич, НАТО, Евросоюз, ООН
18:14 13.02.2023 (обновлено: 18:17 13.02.2023)
 
НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово

Зампомощника генсека НАТО Коломина: альянс поддержит франко-германский план ЕС по Косово

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает "франко-германский" план Запада по урегулированию в Косово и Метохии, ожидает, что его поддержит и руководство Сербии, заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина.
В понедельник Коломину в Белграде приняли сербский президент Александр Вучич и первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 14:52
Решение вопроса Косово невозможно без России и Китая, заявил посол в Сербии
"Мы знаем, что на столе "франко-германское" предложение, предложение ЕС и НАТО решительно поддерживает усилия ЕС в этом вопросе. Я передал вашему президенту и главе дипломатии Дачичу, что НАТО поддержит этот план, и ожидаем от Сербии, что она поддержит усилия ЕС", - заявил Коломина журналистам и добавил, что то же сообщит и властям в Приштине.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
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Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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