18:14 13.02.2023 (обновлено: 18:17 13.02.2023)
НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово
Зампомощника генсека НАТО Коломина: альянс поддержит франко-германский план ЕС по Косово
© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает "франко-германский" план Запада по урегулированию в Косово и Метохии, ожидает, что его поддержит и руководство Сербии, заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина.
В понедельник Коломину в Белграде приняли сербский президент Александр Вучич и первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич.
"Мы знаем, что на столе "франко-германское" предложение, предложение ЕС и НАТО решительно поддерживает усилия ЕС в этом вопросе. Я передал вашему президенту и главе дипломатии Дачичу, что НАТО поддержит этот план, и ожидаем от Сербии, что она поддержит усилия ЕС", - заявил Коломина журналистам и добавил, что то же сообщит и властям в Приштине.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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