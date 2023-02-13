https://ria.ru/20230213/nato-1851752778.html

Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов

Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов - РИА Новости, 13.02.2023

Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов

Генсек НАТО сообщил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:10

2023-02-13T17:10

2023-02-13T17:11

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО сообщил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. "То есть, размещенный сейчас заказ поступит только через два с половиной года", - пояснил он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине "приводит к расходованию огромного количества боеприпасов, опустошает запасы союзников. В настоящее время расходование боеприпасов Украиной во много раз превышает темпы нашего производства". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851736667.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, нато