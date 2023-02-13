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Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов - РИА Новости, 13.02.2023
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Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов
Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов - РИА Новости, 13.02.2023
Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов
Генсек НАТО сообщил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:10
2023-02-13T17:11
в мире
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россия
брюссель
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО сообщил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. "То есть, размещенный сейчас заказ поступит только через два с половиной года", - пояснил он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине "приводит к расходованию огромного количества боеприпасов, опустошает запасы союзников. В настоящее время расходование боеприпасов Украиной во много раз превышает темпы нашего производства". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html
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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, НАТО
17:10 13.02.2023 (обновлено: 17:11 13.02.2023)
 
Генсек НАТО назвал срок ожидания крупнокалиберных боеприпасов

Генсек НАТО Столтенберг: ожидание крупнокалиберных боеприпасов составляет до 2,5 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО сообщил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев.
"То есть, размещенный сейчас заказ поступит только через два с половиной года", - пояснил он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО
Он также подчеркнул, что конфликт на Украине "приводит к расходованию огромного количества боеприпасов, опустошает запасы союзников. В настоящее время расходование боеприпасов Украиной во много раз превышает темпы нашего производства".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 16:29
В НАТО назвали текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельСергей ЛавровНАТО
 
 
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