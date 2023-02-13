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В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса
В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса - РИА Новости, 13.02.2023
В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса
Сайты НАТО в воскресенье подверглись хакерской атаке, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря альянса. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:15
2023-02-13T00:15
2023-02-13T02:25
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сайты НАТО в воскресенье подверглись хакерской атаке, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря альянса. "НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки", - говорится в сообщении. По данным агентства, в альянсе заявили, что атака затронула сразу несколько сайтов. Представитель НАТО отметила, что киберэксперты альянса активно занимаются произошедшим. Отмечается, что в соцсетях появилась информация о том, что "пророссийские активисты" якобы атаковали сайт штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), который какое-то время был недоступен. В атаке обвинили в частности, "российскую хакерскую группировку Killnet", говорится в публикации. Доказательства предоставлены не были.
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в мире, нато
00:15 13.02.2023 (обновлено: 02:25 13.02.2023)
В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса
DPA: сайты НАТО в воскресенье подверглись хакерской атаке
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Сайты НАТО в воскресенье подверглись хакерской атаке, сообщило
немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря альянса.
"НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в альянсе заявили, что атака затронула сразу несколько сайтов. Представитель НАТО отметила, что киберэксперты альянса активно занимаются произошедшим.
Отмечается, что в соцсетях появилась информация о том, что "пророссийские активисты" якобы атаковали сайт штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), который какое-то время был недоступен. В атаке обвинили в частности, "российскую хакерскую группировку Killnet", говорится в публикации. Доказательства предоставлены не были.