https://ria.ru/20230213/nato-1851581651.html

В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса

В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса - РИА Новости, 13.02.2023

В НАТО заявили о хакерской атаке на сайты альянса

Сайты НАТО в воскресенье подверглись хакерской атаке, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря альянса. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T00:15

2023-02-13T00:15

2023-02-13T02:25

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сайты НАТО в воскресенье подверглись хакерской атаке, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря альянса. "НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки", - говорится в сообщении. По данным агентства, в альянсе заявили, что атака затронула сразу несколько сайтов. Представитель НАТО отметила, что киберэксперты альянса активно занимаются произошедшим. Отмечается, что в соцсетях появилась информация о том, что "пророссийские активисты" якобы атаковали сайт штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), который какое-то время был недоступен. В атаке обвинили в частности, "российскую хакерскую группировку Killnet", говорится в публикации. Доказательства предоставлены не были.

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