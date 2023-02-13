https://ria.ru/20230213/naemniki-1851796391.html

В США раскрыли судьбу 30 тысяч наемников, воюющих за Зеленского

В США раскрыли судьбу 30 тысяч наемников, воюющих за Зеленского - РИА Новости, 13.02.2023

В США раскрыли судьбу 30 тысяч наемников, воюющих за Зеленского

Российская армия уничтожит иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины в зоне специальной операции. Об этом заявил экс-советник главы... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:23

2023-02-13T19:23

2023-02-13T19:23

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российская армия уничтожит иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины в зоне специальной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью с офицером опубликовано в блоге на YouTube.Несколькими днями ранее полковник сообщил о крахе обороны ВСУ на южном направлении специальной операции. Благодаря современной тактике российской армии, использующей мощную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул полковник.Об участии большого количества наемников на стороне Киева в боях за Артемовск сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО, для эвакуации которых украинские войска пытаются прорваться в населенный пункт.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851766052.html

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политика, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, пентагон