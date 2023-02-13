В США раскрыли судьбу 30 тысяч наемников, воюющих за Зеленского
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия скоро ликвидирует 30 тысяч западных наемников ВСУ
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российская армия уничтожит иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины в зоне специальной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью с офицером опубликовано в блоге на YouTube.
"Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. <…> Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях", — рассказал военный.
Несколькими днями ранее полковник сообщил о крахе обороны ВСУ на южном направлении специальной операции. Благодаря современной тактике российской армии, использующей мощную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул полковник.
Об участии большого количества наемников на стороне Киева в боях за Артемовск сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО, для эвакуации которых украинские войска пытаются прорваться в населенный пункт.