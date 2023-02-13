https://ria.ru/20230213/naemniki-1851628545.html
Варшава не считает польских наемников на Украине проблемой
Варшава не считает польских наемников на Украине проблемой - РИА Новости, 13.02.2023
Варшава не считает польских наемников на Украине проблемой
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не считает проблемой участие польских наемников в боевых действиях на Украине. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:43
2023-02-13T10:43
2023-02-13T12:09
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не считает проблемой участие польских наемников в боевых действиях на Украине. Так он ответил на вопрос о периодически появляющихся в местных СМИ публикациях о том, что граждане республики погибают на Украине с оружием в руках.Говоря о том, будут ли наказаны поляки, которые участвуют в событиях на Украине, так как эта деятельность незаконна, Блащак также заявил, что "это не является проблемой". В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину с февраля 2022 года приехали более восьми тысяч наемников из 60 стран, больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Во многих странах наемничество — уголовное преступление.В середине января американская газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков и ученых написала, что на Украине на тот момент действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников. Издание отметило, что прошлой весной в Киеве говорили о 20 тысячах наемников, но подавляющее большинство из них, судя по всему, вернулось на родину еще до наступления лета. Так, по данным газеты, многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, чем в участии в тяжелых боевых действиях, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из компьютерных игр. Еще одной категорией наемников стали иностранцы, сбежавшие от уголовных дел на родине.
https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851584005.html
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, Россия
10:43 13.02.2023 (обновлено: 12:09 13.02.2023)
Варшава не считает польских наемников на Украине проблемой
Глава Минобороны Польши Блащак: присутствие польских наемников на Украине не проблема
ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости.
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не считает
проблемой участие польских наемников в боевых действиях на Украине.
"Это не большие цифры. Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы", — заявил чиновник в эфире телеканала Polsat.
Так он ответил на вопрос о периодически появляющихся в местных СМИ публикациях о том, что граждане республики погибают на Украине с оружием в руках.
Говоря о том, будут ли наказаны поляки, которые участвуют в событиях на Украине, так как эта деятельность незаконна, Блащак также заявил, что "это не является проблемой".
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова
заявляла, что на Украину с февраля 2022 года приехали более восьми тысяч наемников из 60 стран, больше всего — из Польши, США
, Канады, Румынии и Британии. Во многих странах наемничество — уголовное преступление.
В середине января американская газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков и ученых написала, что на Украине на тот момент действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников. Издание отметило, что прошлой весной в Киеве говорили о 20 тысячах наемников, но подавляющее большинство из них, судя по всему, вернулось на родину еще до наступления лета. Так, по данным газеты, многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, чем в участии в тяжелых боевых действиях, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из компьютерных игр. Еще одной категорией наемников стали иностранцы, сбежавшие от уголовных дел на родине.