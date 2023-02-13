https://ria.ru/20230213/naemniki-1851615811.html
Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России
Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2023
Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России
Посольство РФ в Британии не располагает данными о числе британских наемников на Украине, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:58
2023-02-13T09:58
2023-02-13T10:08
специальная военная операция на украине
политика
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андрей келин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Британии не располагает данными о числе британских наемников на Украине, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. "Что касается британских военных, то министерство обороны Британии отрицает их наличие на Украине. Те военные, которые проводили там операцию "Орбитал", - это обучение украинских военнослужащих, оно происходило с 2020 года, они все были выведены примерно год назад обратно в Британию. Обучение украинцев сейчас происходит на территории страны", - заявил он. "Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских... сил. Количество их мы не знаем, мелькают разные цифры в прессе, но все это в общем-то не имеет какого-либо подтверждения", - сказал дипломат. В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html
https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851611887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, андрей келин, великобритания, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Андрей Келин, Великобритания, Россия
09:58 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России
Посол Келин: посольство не обладает данными о точном числе британских наемников на Украине
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Британии не располагает данными о числе британских наемников на Украине, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Что касается британских военных, то министерство обороны Британии отрицает их наличие на Украине. Те военные, которые проводили там операцию "Орбитал", - это обучение украинских военнослужащих, оно происходило с 2020 года, они все были выведены примерно год назад обратно в Британию. Обучение украинцев сейчас происходит на территории страны", - заявил он.
"Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских... сил. Количество их мы не знаем, мелькают разные цифры в прессе, но все это в общем-то не имеет какого-либо подтверждения", - сказал дипломат.
В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши
, США
, Канады
, Румынии
и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.