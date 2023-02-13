https://ria.ru/20230213/naemniki-1851615811.html

Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России

Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2023

Число британских наемников на Украине неизвестно, заявил посол России

Посольство РФ в Британии не располагает данными о числе британских наемников на Украине, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:58

2023-02-13T09:58

2023-02-13T10:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Британии не располагает данными о числе британских наемников на Украине, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. "Что касается британских военных, то министерство обороны Британии отрицает их наличие на Украине. Те военные, которые проводили там операцию "Орбитал", - это обучение украинских военнослужащих, оно происходило с 2020 года, они все были выведены примерно год назад обратно в Британию. Обучение украинцев сейчас происходит на территории страны", - заявил он. "Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских... сил. Количество их мы не знаем, мелькают разные цифры в прессе, но все это в общем-то не имеет какого-либо подтверждения", - сказал дипломат. В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html

https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851611887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, андрей келин, великобритания, россия