https://ria.ru/20230213/muzey-1851695799.html

Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея

Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея - РИА Новости, 13.02.2023

Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея

Министерство культуры РФ продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:22

2023-02-13T14:22

2023-02-13T14:22

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алексей левыкин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, сообщила РИА Новости пресс-служба ГИМа. "Да, подтверждаем", — сказали в институции, отвечая на вопрос о контракте. Пресс-служба министерства культуры также подтвердила факт продления договора с Левыкиным. Алексей Левыкин был назначен на пост директора Государственного исторического музея 24 июня 2010 года. Под его руководством был открыт "Музей Отечественной войны 1812 года", Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле, проведена реставрация Покровского собора, сообщается на сайте культурного учреждения.

https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html

https://ria.ru/20230213/loshak-1851643509.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, исторический музей, алексей левыкин