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Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея - РИА Новости, 13.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230213/muzey-1851695799.html
Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея
Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея - РИА Новости, 13.02.2023
Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея
Министерство культуры РФ продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:22
2023-02-13T14:22
культура
новости культуры
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, сообщила РИА Новости пресс-служба ГИМа. "Да, подтверждаем", — сказали в институции, отвечая на вопрос о контракте. Пресс-служба министерства культуры также подтвердила факт продления договора с Левыкиным. Алексей Левыкин был назначен на пост директора Государственного исторического музея 24 июня 2010 года. Под его руководством был открыт "Музей Отечественной войны 1812 года", Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле, проведена реставрация Покровского собора, сообщается на сайте культурного учреждения.
https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html
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новости культуры, музеи, исторический музей, алексей левыкин
Культура, Новости культуры, Музеи, Исторический музей, Алексей Левыкин
14:22 13.02.2023
 
Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея

Минкультуры продлило контракт с директором Исторического музея Левыкиным на пять лет

© Фото : пресс-служба ГИМДиректор Исторического музея Алексей Левыкин
Директор Исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : пресс-служба ГИМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, сообщила РИА Новости пресс-служба ГИМа.
"Да, подтверждаем", — сказали в институции, отвечая на вопрос о контракте.
Пресс-служба министерства культуры также подтвердила факт продления договора с Левыкиным.
Алексей Левыкин был назначен на пост директора Государственного исторического музея 24 июня 2010 года.
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 07:00Культура
Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках
Под его руководством был открыт "Музей Отечественной войны 1812 года", Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле, проведена реставрация Покровского собора, сообщается на сайте культурного учреждения.
Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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