Рейтинг@Mail.ru
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/moskva-1851598449.html
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник - РИА Новости, 13.02.2023
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:54
2023-02-13T07:54
москва
анастасия ракова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы. Лучшим стал филиал №2 детской городской поликлиники №38, сообщается на портале со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте депздрава Москвы. Рейтинг составлялся на основе следующих критериев: создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная командная работа медперсонала и многое другое, отмечается в сообщении со ссылкой на слова Раковой.
https://realty.ria.ru/20230203/polikliniki-1849465033.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
07:54 13.02.2023
 
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник на основе оценок родителей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы.
"Мы предложили родителям, которые хотя бы раз в течение прошлого года были в детской поликлинике, пройти специальный опрос. Им предстояло оценить, насколько работа поликлиник соответствует ценностям московского здравоохранения", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Лучшим стал филиал №2 детской городской поликлиники №38, сообщается на портале со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте депздрава Москвы.
Рейтинг составлялся на основе следующих критериев: создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная командная работа медперсонала и многое другое, отмечается в сообщении со ссылкой на слова Раковой.
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Две детские поликлиники открылись после капремонта в Москве
 
МоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала