https://ria.ru/20230213/moskva-1851598449.html

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник - РИА Новости, 13.02.2023

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник

В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:54

2023-02-13T07:54

2023-02-13T07:54

москва

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы. Лучшим стал филиал №2 детской городской поликлиники №38, сообщается на портале со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте депздрава Москвы. Рейтинг составлялся на основе следующих критериев: создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная командная работа медперсонала и многое другое, отмечается в сообщении со ссылкой на слова Раковой.

https://realty.ria.ru/20230203/polikliniki-1849465033.html

москва

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2023

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москва, анастасия ракова , общество