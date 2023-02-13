https://ria.ru/20230213/moskva-1851598449.html
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник - РИА Новости, 13.02.2023
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:54
2023-02-13T07:54
2023-02-13T07:54
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы. Лучшим стал филиал №2 детской городской поликлиники №38, сообщается на портале со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте депздрава Москвы. Рейтинг составлялся на основе следующих критериев: создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная командная работа медперсонала и многое другое, отмечается в сообщении со ссылкой на слова Раковой.
https://realty.ria.ru/20230203/polikliniki-1849465033.html
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москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник
В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник на основе оценок родителей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве впервые опубликовали рейтинг детских поликлиник, составленный на основе оценок родителей, сообщается на портале мэра столицы.
"Мы предложили родителям, которые хотя бы раз в течение прошлого года были в детской поликлинике, пройти специальный опрос. Им предстояло оценить, насколько работа поликлиник соответствует ценностям московского здравоохранения", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Лучшим стал филиал №2 детской городской поликлиники №38, сообщается на портале со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте депздрава Москвы.
Рейтинг составлялся на основе следующих критериев: создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная командная работа медперсонала и многое другое, отмечается в сообщении со ссылкой на слова Раковой.