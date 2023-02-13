https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851612146.html

СМИ: в России появился новый вид мошенничества

СМИ: в России появился новый вид мошенничества - РИА Новости, 13.02.2023

СМИ: в России появился новый вид мошенничества

Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:39

2023-02-13T09:39

2023-02-13T11:49

москва

технологии

общество

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_504ffe3359f22e24aad0dee8d1b1c2e3.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание "Коммерсантъ"."После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места", — сказано в материале.По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, злоумышленники резервируют все свободные слоты, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям возможность самостоятельно сделать запись.С такой проблемой столкнулись при подаче заявлений в визовых центрах Франции, Италии и Испании в Москве.Так, на профильных турфорумах и сайтах цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — четыре тысячи рублей.Боты продаются на платформе DarkNet и разрабатываются под заказ, а подобные программы может написать даже студент, резюмировало издание.

https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html

https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, технологии, общество, мошенничество