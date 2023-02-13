https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851612146.html
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
СМИ: в России появился новый вид мошенничества - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:39
2023-02-13T09:39
2023-02-13T11:49
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технологии
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мошенничество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание "Коммерсантъ"."После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места", — сказано в материале.По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, злоумышленники резервируют все свободные слоты, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям возможность самостоятельно сделать запись.С такой проблемой столкнулись при подаче заявлений в визовых центрах Франции, Италии и Испании в Москве.Так, на профильных турфорумах и сайтах цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — четыре тысячи рублей.Боты продаются на платформе DarkNet и разрабатываются под заказ, а подобные программы может написать даже студент, резюмировало издание.
https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html
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москва, технологии, общество, мошенничество
Москва, Технологии, Общество, Мошенничество
09:39 13.02.2023 (обновлено: 11:49 13.02.2023)
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
Ъ: мошенники с помощью ботов бронируют свободные слоты на сайте визовых центров
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание "Коммерсантъ
".
"После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места", — сказано в материале.
По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, злоумышленники резервируют все свободные слоты, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям возможность самостоятельно сделать запись.
С такой проблемой столкнулись при подаче заявлений в визовых центрах Франции, Италии и Испании в Москве.
Так, на профильных турфорумах и сайтах цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — четыре тысячи рублей.
Боты продаются на платформе DarkNet и разрабатываются под заказ, а подобные программы может написать даже студент, резюмировало издание.