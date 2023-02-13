Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России появился новый вид мошенничества - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851612146.html
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
СМИ: в России появился новый вид мошенничества - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:39
2023-02-13T11:49
москва
технологии
общество
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_504ffe3359f22e24aad0dee8d1b1c2e3.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание "Коммерсантъ"."После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места", — сказано в материале.По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, злоумышленники резервируют все свободные слоты, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям возможность самостоятельно сделать запись.С такой проблемой столкнулись при подаче заявлений в визовых центрах Франции, Италии и Испании в Москве.Так, на профильных турфорумах и сайтах цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — четыре тысячи рублей.Боты продаются на платформе DarkNet и разрабатываются под заказ, а подобные программы может написать даже студент, резюмировало издание.
https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html
https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_225:594:1638:1654_1920x0_80_0_0_8cebd7c6166235f5249498e6b85696e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, технологии, общество, мошенничество
Москва, Технологии, Общество, Мошенничество
09:39 13.02.2023 (обновлено: 11:49 13.02.2023)
 
СМИ: в России появился новый вид мошенничества

Ъ: мошенники с помощью ботов бронируют свободные слоты на сайте визовых центров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Злоумышленники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центров, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает издание "Коммерсантъ".
"После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места", — сказано в материале.
Пассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 07:12
Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей
По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, злоумышленники резервируют все свободные слоты, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям возможность самостоятельно сделать запись.
С такой проблемой столкнулись при подаче заявлений в визовых центрах Франции, Италии и Испании в Москве.
Так, на профильных турфорумах и сайтах цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — четыре тысячи рублей.

Боты продаются на платформе DarkNet и разрабатываются под заказ, а подобные программы может написать даже студент, резюмировало издание.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:23
МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России
 
МоскваТехнологииОбществоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала