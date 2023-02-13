https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851591371.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию"

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию" - РИА Новости, 13.02.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию"

Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", сообщила РИА Новости начальник юридического управления... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:37

2023-02-13T03:37

2023-02-13T08:45

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. "Так, в Росфинмониторинг обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве "налога на легализацию", — рассказала Тисен. Она также отметила, что в последнее время к гражданам поступают письма якобы от имени ведомста, в которых предлагается предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов, а также оплатить "издержки, связанные с легализацией доходов". Кроме того, в некоторых случаях мошенники предлагают обратиться за консультацией к "специалисту Росфинмониторинга", во время которой потерпевших вынуждают перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от "противолегализационных мер". Также в последнее время злоумышленники от лица юристов похищают деньги под видом "безопасного платежа". Мошенники разыгрывают спектакль и внушают клиенту, что помогут перевести деньги из иностранных банков на счет в российской кредитной организации через услугу снятия и доставку наличных курьером. Она напомнила, что ведомство не рассылает гражданам никаких сообщений, не взимает сборов и платежей, а также не имеет полномочий по наложению ареста на имущество и блокировке счетов.Тисен указала, что при получении сообщений якобы от имени Росфинмониторинга с требованием перевести деньги на счет, оплатить взносы или комиссию необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230206/miratorg-1850104270.html

https://ria.ru/20230206/qr-kod-1849972498.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)