https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851591371.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию"
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию" - РИА Новости, 13.02.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию"
Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", сообщила РИА Новости начальник юридического управления... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T03:37
2023-02-13T03:37
2023-02-13T08:45
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. "Так, в Росфинмониторинг обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве "налога на легализацию", — рассказала Тисен. Она также отметила, что в последнее время к гражданам поступают письма якобы от имени ведомста, в которых предлагается предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов, а также оплатить "издержки, связанные с легализацией доходов". Кроме того, в некоторых случаях мошенники предлагают обратиться за консультацией к "специалисту Росфинмониторинга", во время которой потерпевших вынуждают перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от "противолегализационных мер". Также в последнее время злоумышленники от лица юристов похищают деньги под видом "безопасного платежа". Мошенники разыгрывают спектакль и внушают клиенту, что помогут перевести деньги из иностранных банков на счет в российской кредитной организации через услугу снятия и доставку наличных курьером. Она напомнила, что ведомство не рассылает гражданам никаких сообщений, не взимает сборов и платежей, а также не имеет полномочий по наложению ареста на имущество и блокировке счетов.Тисен указала, что при получении сообщений якобы от имени Росфинмониторинга с требованием перевести деньги на счет, оплатить взносы или комиссию необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20230206/miratorg-1850104270.html
https://ria.ru/20230206/qr-kod-1849972498.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
03:37 13.02.2023 (обновлено: 08:45 13.02.2023)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию"
Росфинмониторинг предупредил россиян о схеме мошенничества с "налогом на легализацию"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
"Так, в Росфинмониторинг
обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга
и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве "налога на легализацию", — рассказала Тисен.
Она также отметила, что в последнее время к гражданам поступают письма якобы от имени ведомста, в которых предлагается предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов, а также оплатить "издержки, связанные с легализацией доходов".
Кроме того, в некоторых случаях мошенники
предлагают обратиться за консультацией к "специалисту Росфинмониторинга
", во время которой потерпевших вынуждают перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от "противолегализационных мер".
Также в последнее время злоумышленники от лица юристов похищают деньги под видом "безопасного платежа". Мошенники
разыгрывают спектакль и внушают клиенту, что помогут перевести деньги из иностранных банков на счет в российской кредитной организации через услугу снятия и доставку наличных курьером.
"Заполучив сбережения гражданина, мошенники сообщили ему, что деньги якобы изъяты у курьера Росфинмониторингом", — добавила Тисен.
Она напомнила, что ведомство не рассылает гражданам никаких сообщений, не взимает сборов и платежей, а также не имеет полномочий по наложению ареста на имущество и блокировке счетов.
Тисен указала, что при получении сообщений якобы от имени Росфинмониторинга с требованием перевести деньги на счет, оплатить взносы или комиссию необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.