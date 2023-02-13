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В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море - РИА Новости, 14.02.2023
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В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море
В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море - РИА Новости, 14.02.2023
В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море
Мраморное море в районе Стамбула в понедельник внезапно отступило на 15-20 метров, ученые успокоили общественность: явление вызвано перепадом давления и не... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T23:45
2023-02-14T04:04
в мире
стамбул
мраморное море
турция
происшествия
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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Мраморное море в районе Стамбула в понедельник внезапно отступило на 15-20 метров, ученые успокоили общественность: явление вызвано перепадом давления и не связано с сейсмической активностью. СМИ опубликовали в понедельник видеозаписи с дронов, на которых видно, что море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров, обнажились скалы. Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли выступили с разъяснением ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, и никак не связано с землетрясениями. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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в мире, стамбул, мраморное море, турция, происшествия
В мире, Стамбул, Мраморное море, Турция, Происшествия
23:45 13.02.2023 (обновлено: 04:04 14.02.2023)
 
В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море

Мраморное море отступило от берега в районе Стамбула из-за перепадов давления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Мраморное море в районе Стамбула в понедельник внезапно отступило на 15-20 метров, ученые успокоили общественность: явление вызвано перепадом давления и не связано с сейсмической активностью.
СМИ опубликовали в понедельник видеозаписи с дронов, на которых видно, что море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров, обнажились скалы.
Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли выступили с разъяснением ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, и никак не связано с землетрясениями.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века".
По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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В миреСтамбулМраморное мореТурцияПроисшествия
 
 
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