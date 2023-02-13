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В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море

В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море - РИА Новости, 14.02.2023

В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море

Мраморное море в районе Стамбула в понедельник внезапно отступило на 15-20 метров, ученые успокоили общественность: явление вызвано перепадом давления и не... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-13T23:45

2023-02-13T23:45

2023-02-14T04:04

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стамбул

мраморное море

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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Мраморное море в районе Стамбула в понедельник внезапно отступило на 15-20 метров, ученые успокоили общественность: явление вызвано перепадом давления и не связано с сейсмической активностью. СМИ опубликовали в понедельник видеозаписи с дронов, на которых видно, что море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров, обнажились скалы. Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли выступили с разъяснением ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, и никак не связано с землетрясениями. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230213/nurdagy-1851761640.html

стамбул

мраморное море

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в мире, стамбул, мраморное море, турция, происшествия