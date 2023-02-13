https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй - РИА Новости, 13.02.2023
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй
Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:19
2023-02-13T12:19
2023-02-13T12:51
в мире
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции"."В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", - заявила Санду на брифинге.По словам молдавского президента, планы на ближайший период якобы предполагают действия с "привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания". Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию "Шор"."Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками ", - добавила Санду.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851233036.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
12:19 13.02.2023 (обновлено: 12:51 13.02.2023)
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй
Президент Санду: в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.
Ранее Владимир Зеленский
во время выступления в Европейском Совете
заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции".
"В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", - заявила Санду на брифинге.
По словам молдавского президента, планы на ближайший период якобы предполагают действия с "привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания". Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию "Шор".
"Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками ", - добавила Санду.