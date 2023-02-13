Рейтинг@Mail.ru
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй - РИА Новости, 13.02.2023
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй
Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:19
2023-02-13T12:51
в мире
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции"."В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", - заявила Санду на брифинге.По словам молдавского президента, планы на ближайший период якобы предполагают действия с "привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания". Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию "Шор"."Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками ", - добавила Санду.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851233036.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
12:19 13.02.2023 (обновлено: 12:51 13.02.2023)
 
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй

Президент Санду: в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции".
"В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", - заявила Санду на брифинге.
По словам молдавского президента, планы на ближайший период якобы предполагают действия с "привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания". Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию "Шор".
"Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками ", - добавила Санду.
Шор: Мы требуем незамедлительного роспуска парламента - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:05
Лидер партии "Шор" прокомментировал отставку правительства Молдавии
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала