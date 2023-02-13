https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html

Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй

Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй - РИА Новости, 13.02.2023

Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй

Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:19

2023-02-13T12:19

2023-02-13T12:51

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции"."В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", - заявила Санду на брифинге.По словам молдавского президента, планы на ближайший период якобы предполагают действия с "привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания". Санду обвинила в попытке этих диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию "Шор"."Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками ", - добавила Санду.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851233036.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду