https://ria.ru/20230213/mkkk-1851685898.html

СБУ заподозрила волонтера МККК в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила волонтера МККК в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 13.02.2023

СБУ заподозрила волонтера МККК в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве волонтера украинского общества Красного креста по подозрению в сотрудничестве с Россией, ему грозит до... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:38

2023-02-13T13:38

2023-02-13T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

красный крест

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве волонтера украинского общества Красного креста по подозрению в сотрудничестве с Россией, ему грозит до 10 лет лишения свободы."СБУ задержала в Киеве коллаборанта, который пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста. Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора, созданного захватчиками управления Пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчина "скрытно прибыл в столицу, где пытался "легализоваться" под видом волонтера местного представительства "Общества Красного Креста Украины". В СБУ утверждают, что в дальнейшем он планировал выехать за границу под видом участника международного волонтерского движения. "Правонарушитель участвовал во внедрении на Луганщине "рублевой зоны" через пенсионные выплаты. Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса "коллаборационная деятельность". Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения", - добавили в ведомстве. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html

https://ria.ru/20230130/bolnitsa-1848540633.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, красный крест, ситуация в днр и лнр